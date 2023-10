El Sevilla busca entrenador y el nombre de Raúl González Blanco, técnico del Castilla, primer filial del Real Madrid, se ha puesto encima de la mesa. De hecho, lo ha puesto Víctor Orta, director deportivo del conjunto hispalense. El dirigente le conoce a la perfección y ya quiso hacerse con su fichaje cuando trabaja en el Leeds United. A pesar de la propuesta, el actual entrenador del Castilla prefirió continuar en el banquillo del estadio Alfredo di Stéfano.

«Pensaba que estaba descartado del todo, pero hay división de opiniones. Buena parte del Consejo de Administración del Sevilla no quiere a Raúl González porque viene del Madrid. Hay alguna enemistad al madridismo, hace que algún sector no quiera a Raúl en las filas de la entidad. Cobra mucha potencia, me dicen, el nombre de Marcelino», explicó Eduardo Inda en su sección semanal en El Chiringuito de Jugones.

Tras el cese de Mendilibar, el Sevilla está peinando el mercado en busca de un entrenador. Un técnico que tendría el complicado papel de debutar jugando contra Real Madrid y Arsenal de manera consecutiva. Ambos encuentros en el Ramón Sánchez Pizjuán. En el conjunto hispalense tienen varios candidatos, Raúl es uno de ellos, pero no es el que más opciones tiene de ser el elegido.

Un sector de la directiva del Sevilla no ve claro el fichaje de Raúl para hacerse cargo del banquillo del conjunto andaluz. No terminan de verlo como una buena idea por la falta de experiencia del técnico del Castilla en la élite y por su vinculación con el conjunto blanco. Algo que tampoco convence a un sector de los mandatarios de la entidad andaluza.

Por otro lado, el sector más cercado a Víctor Orta sí ven como una buena opción a Raúl. El director deportivo no ve descabellado lanzarse a por un técnico que está en la rampa de salida para dar el salto a la élite. Lo hará cuando finalice esta temporada o el próximo curso, pero su ascenso es inevitable.

Orta ya pensó en Raúl en el pasado. En febrero de 2023, el director deportivo tanteó su fichaje para sustituir a Jesse Marsch, despedido tras su marcha por una serie de malos resultados. Sin embargo, la operación no se hizo porque el técnico, que estaba centrado en conseguir un ascenso que, finalmente, se escapó en el último minuto con el Castilla, no lo veía oportuno.

El Real Madrid da libertad a Raúl

El Real Madrid no sabe absolutamente nada de las intenciones de Víctor Orta, aunque sí son conscientes de que Raúl tiene complicado recalar en el Sevilla porque parta de los dirigentes del conjunto hispalense no lo ven como una opción realista.

En Valdebebas hay tranquilidad absoluta sobre este tema y por el momento no se han dado por aludidos. Raúl sigue centrado en trabajar con el filial madridista y preparar el siguiente duelo contra el Atlético San Luqueño que se celebrará el próximo domingo en el estadio Alfredo di Stéfano.

No obstante, si el Sevilla se decantase por Raúl para ocupar su banquillo, algo que parece poco probable, el Real Madrid respetaría la decisión del entrenador. Tal y como sucedió cuando el Villarreal llamó a su puerta tras la destitución de Quique Setién, desde el club entenderían que el entrenador tomase la decisión de dar un paso más en su carrera asumiendo el banquillo de una Primera División.