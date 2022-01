La UEFA se olvida de Gento, el futbolista más laureado de su historia

El fallecimiento de Paco Gento, Presidente de Honor del Real Madrid y uno de los futbolistas más relevantes de la historia, ha provocado una multitud de reacciones por parte del mundo del fútbol. Los más grandes rivales del conjunto madridista, como Barça o Atlético de Madrid, han mandado sus condolencias a través de las redes sociales por la pérdida de una de las figuras más importantes ya no sólo del fútbol español, si no del europeo. Sin embargo, se ha echado en falta el reconocimiento público de la UEFA, que no se ha pronunciado en ninguno de los perfiles oficiales del organismo.

La entidad que dirige Aleksander Ceferin ha llevado su guerra con el Real Madrid al punto de ni siquiera lamentar la muerte del que fue una de las mayores leyendas del fútbol continental. Gento llegó a levantar seis Copas de Europa, más que ningún otro jugador en la historia. De hecho, sólo hay dos equipos que han logrado más cetros europeos que el que fuera extremo izquierdo del conjunto madridista durante 18 temporadas: el propio Real Madrid y el AC Milan.

Ni las cuentas oficiales de la Champions League –existentes en varios idiomas–, ni en la de UEFA.com, ni en la de UEFA se puede encontrar un sólo mensaje en el que se lamenten de su fallecimiento ni en el que se reconozca la labor de una de las leyendas más grandes del fútbol mundial y del propio organismo continental. Mientras que muchos actores del mundo del fútbol han mostrado sus condolencias por la pérdida de Gento, el ente continental no ha hecho una sola referencia a una de las figuras imprescindibles en la historia de su máxima competición.

A pesar de ello, la entidad dirigida por Ceferin sí que ha estado activa en la multitud de perfiles que tiene en cada una de las plataformas. Desde que en la mañana del martes se conociese la noticia del fallecimiento de La Galerna del Cantábrico, la UEFA no ha dudado en felicitar a Pep Guardiola por su 51 cumpleaños, al jugador del Salzburgo Adeyemi y al ex del Oporto Paulo Ferreira, así como en lanzar encuestas o publicar vídeos de grandes goles marcados en la máxima competición; pero nada del honorífico presidente blanco.

Sólo una noticia perdida en su web

La única referencia que ha hecho la UEFA a lo largo del día a Paco Gento ha sido una noticia pérdida en su web. Allí se informaba del fallecimiento de la «leyenda del Real Madrid», señalando que ganó en seis ocasiones la Copa de Europa y haciendo un breve repaso de su carrera. En esa referencia, se omite por encima de todo el hecho de que sea el futbolista con mayor número de cetros continentales y la importancia de su figura en la historia del fútbol europeo, mientras que sí se le compara con Paolo Maldini al señalar que comparte con el italiano el récord de más finales disputadas en la historia de la Champions.

Más allá de esa breve noticia sobre su muerte, la UEFA no ha querido darle notoriedad a través de las redes. El organismo europeo no ha querido compartirla con sus seguidores, relegándola a un lugar escondido en su web.

Por contra, tanto la RFEF, como la Liga, así como, lógicamente, el Real Madrid, sí que han rendido su homenaje merecido al que fuera uno de los grandes referentes del fútbol español y mundial durante prácticamente dos décadas. Cabe recordar que el cántabro no es sólo el jugador con más Copas de Europa de la historia, si no que es también el futbolista más laureado en la historia de la Liga, además de ser partícipe de la primera Eurocopa ganada por España, en 1964.