Otro ex candidato a la presidencia del Barça vuelve a atacar al Madrid: «La mejor escuela de piscineros»

El ex candidato a la presidencia del Barcelona, Toni Freixa, sacó su vena antimadridista para atacar al Real Madrid durante el partido de Champions League frente al Stuttgart. Todo vino por un penalti señalado a Antonio Rüdiger en la primera parte. El árbitro señaló la pena máxima en primera instancia después de que el germano cayera dentro del área en un balón dividido, provocando así el cabreo del abogado catalán.

Pero el VAR llamó a capítulo a Umut Meler, árbitro del encuentro, para que revisara la jugada en el monitor porque consideraba que no había habido contacto y, por tanto, no era penalti. Tras ver la acción repetida en el monitor, el colegiado turco modificó su decisión y canceló el penalti a favor del Real Madrid.

Rüdiger llega antes que el jugador del Stuttgart, pero este retira el pie antes de impactar con la pierna del central alemán del Real Madrid. Por eso Umut Meler anuló su decisión después de ver la jugada en el monitor. Pero Freixa no estaba contento con la decisión y reclamó la cartulina por «tirarse»: «¡Amarilla por tirarse! La mejor escuela de piscineros del mundo», aseguró el ex directivo y ex candidato a la presidencia del Barcelona en 2021, donde quedó por detrás de Joan Laporta y Víctor Font.

Amarilla por tirarse! La mejor escuela de piscineros del mundo — Toni Freixa (@tonifreixa) September 17, 2024

De lo que no se acuerda Toni Freixa es de la famosa roja a Pepe por una supuesta patada a Dani Alves en las semifinales de la Champions League 2010-11 contra el Real Madrid, que en las imágenes de televisión se podía apreciar perfección como el central portugués ni siquiera roza la pierna del lateral brasileño. La prueba de que Alves no tenía nada es que se fue en camilla presuntamente dolorido y a los pocos segundos volvió a entrar al terreno de juego. Además, esta jugada sucedió cuando estaba él en la directiva del Barça.

Freixa rabia por los penaltis de Anoeta

No es la primera vez que Toni Freixa ataca al Real Madrid por un penalti señalado a su favor. No importa si es o no es penalti, las quejas van a llegar igualmente. El pasado sábado expresó su enorme malestar con dos mensajes muy claros en su perfil oficial de la red social X, antes Twitter, por los penaltis señalados al conjunto de Carlo Ancelotti en Anoeta.

«Qué sinvergüenzas llegan a ser», dijo el ex directivo azulgrana en su primer mensaje. Cortito y directo. El tuit llegó tras el gol anotado por Vinicius Jr desde los once metros, que suponía el 0-1 para el Real Madrid. Aunque, al no mencionar a nadie, no se sabe si iba dirigido al Real Madrid o al VAR, todo apunta que era un ataque contra el vigente campeón de Liga por un penalti claro.

En el segundo, Freixa ya se destapa y ataca directamente al VAR por el penalti señalado sobre Vinicius. Aramburu pisa al delantero del Real Madrid dentro del área y eso le impide seguir disputando la pelota. Hernández Hernández llamó a capítulo a Martínez Munuera para que revisara un posible penalti. Tras ver la acción repetida, el colegiado señaló penalti y Mbappé lo transformó.

Freixa puso el grito en el cielo tras el segundo penalti y acusó a los árbitros de «adulterar la competición». «Han convertido el VAR en una herramienta para adulterar la competición», afirmó el ex candidato a la presidencia del Barcelona. En la Ciudad Condal no sentaron nada bien los penaltis al eterno rival, ya que Joan Laporta también ironizó con ellos antes del derbi ante el Girona.

Después de que un periodista le comentara la «elegancia» con la que iba vestida, Laporta contestó que estaba «para tirar un penalti», en referencia a lo ocurrido horas antes en el estadio de Anoeta en ese Real Sociedad-Real Madrid, en el que pitaron dos penaltis. Sin que nadie le preguntara sobre lo ocurrido en ese partido, Laporta ya lanzó una pulla, pero se extendió más cuando ya sí le preguntaron por esos penaltis. «Por eso digo, tirar un penalti. Dos penaltis, eran dos penaltis», soltó Laporta.