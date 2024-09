Que nunca falte Rüdiger

Que al Real Madrid nunca le falte Rüdiger. Es así. No hay otro jugador como él y, especialmente, en una temporada en la que la entidad madridista ha decidido que no iba a reforzar la posición de central a pesar de la marcha de Nacho. Vallejo parecía suficiente, pero el maño no está ni para calentar por lo que se está observando en este inicio de temporada. Por lo tanto, la importancia del germano se multiplica.

Rüdiger es el mejor central que tiene el Real Madrid en estos momentos, pero es que también es fundamental en ataque, como demostró contra el Stuttgart. Cuando el tiempo se agotaba y parecía que el campeón iba a pinchar en su casa en el primer día, el alemán remató al fondo de la red un córner perfectamente sacado por Modric para dar la victoria a los de Ancelotti.

«¡Loco, Rüdiger!», cantaba la grada de animación del Real Madrid para celebrar el gol de un jugador que es capital en este equipo y en esa defensa. En definitiva, que a Antonio nunca le pase nada, porque será un problema para los madridistas.

El ángel de Endrick

Endrick tuvo la oportunidad de jugar algo más de 10 minutos. Sorpresa, ya que Ancelotti le suele dar mucho menos. Y en este tiempo, tuvo el espacio suficiente para su reciente matrimonio haciendo su primer gol en la Champions con el Real Madrid. Un zapatazo desde la frontal que, con ayuda del portero, se terminó colando. No fue el más bonito, pero poco importa. Ese niño tiene ángel y, sobre todo, mucho gol.

Mbappé, otra vez importante

Mbappé llegó al campeón de Europa para ser importante como lo fue ante el Stuttgart. Sin tener su mejor encuentro, el francés fue importante haciendo uno de los dos goles que los madridistas para ganar a los alemanes en la primera jornada de la fase liga de la nueva Champions League. El galo ya suma cinco goles como madridistas.

Militao tampoco acudió al rescate

La primera parte del Real Madrid contra el Stuttgart fue muy mala. Los blancos se libraron de un problema mayúsculo gracias a las cuatro paradas de valor gol de Courtois y del palo, que volvió a jugar a favor de los de Ancelotti. Los alemanes pisaban área madridista sin grandes dificultades, lo que obligó a Ancelotti a tomar decisiones. Y la más sencilla era quitar a Lucas Vázquez, pone a Carvajal en el lateral derecho y que Militao, suplente por culpa de un golpe que sufrió ante la Real Sociedad que no le molestó más de lo esperado, tuvo que entrar al partido en el descanso.

La realidad es que la entrada de Militao tampoco mejoró especialmente el rendimiento defensivo del Real Madrid, que continuó concediendo ocasiones y, lo que es más preocupante, encajando. Los blancos tienen un problema.

Sigan criticando a Tchouaméni

Tchouaméni, por lo que sea, no ha terminado de caer en gracia a todos. No se sabe muy bien el motivo, pero la sensación es que todo criticar al francés es gratuito. Más sencillo que a otros, se puede decir. Lo importante, sin embargo, es que para Ancelotti es una pieza fundamental en el centro del campo. El hombre llamado a dar ese equilibrio que tanto demanda Ancelotti para su equipo.

Contra el Stuttgart regresó tras perderse el partido de la Real Sociedad por lesión y lo hizo achicando agua cuando los alemanes presionaban y siendo clave en el primer gol del Real Madrid. De sus botas nació la jugada que terminó con gol de Mbappé. Y es que el pase que le dio a Rodrygo fue, simplemente, espectacular.

Salvavidas Courtois

Courtois sostuvo al Real Madrid ante el Stuttgart en un arranque de partido malo de los de Ancelotti. Otra vez. Ya no es noticia que los blancos tarden en entrar a los partidos y frente a los alemanes no fue excepción. Los blancos no eran capaces de imponer su juego, ese que algún día se espera que enseñen, y los alemanes respondieron creando peligro. Lo único malo para sus intereses es que se toparon con el belga.

Courtois hizo en los primeros 15 minutos de partido cuatro paradas de valor gol. Sí, es cierto que una de ellas hubiese quedado en nada, ya que el delantero del Stuttgart, en el momento de recibir la pelota, estaba en fuera de juego, pero la parada la hizo igualmente para evitar lo que hubiese provocado un auténtico tsunami en el estadio Santiago Bernabéu. Y cuando lo necesitó, como en San Sebastián, también tuvo a la madera de su lado.

En la segunda mitad el recital no cesó. Continuó parando todo lo parable, claro. El cabezazo de Undav a los 68 minutos que terminó en el fondo de las redes madridistas ya era demasiado incluso para el belga.

Las notas del Real Madrid