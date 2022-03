Todas las veces que el VAR ha intervenido en el Clásico y cómo ha cambiado el resultado

El VAR se ha convertido en un protagonista habitual en los partidos entre Real Madrid y Barcelona y con un nuevo duelo en el horizonte, el de este domingo a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu, la sala VOR volverá a estar vigilada con lupa por madridistas y culés. Si visitamos la hemeroteca surgen varias preguntas al hilo de este tema. Desde su implementación, ¿cuántas veces ha intervenido el VAR en los Clásicos? Y lo que es más importante, ¿a quién ha beneficiado más? ¿Al Real Madrid o al Barcelona?

Este próximo domingo 20 de marzo se disputa un nuevo Clásico (21:00 horas). Real Madrid y Barcelona se verán las caras en el Santiago Bernabéu en un partido que puede ser clave en el rumbo de ambos equipos en el campeonato doméstico y que puede ser un golpe de moral positivo o negativo para el vencedor y el perdedor. El foco estará en los árbitros, principal, asistentes y encargados de impartir justicia en la sala VOR, cuando el VAR tome partido.

Desde que el VAR llegó a nuestras vidas en el verano de 2018, sus decisiones han sido constantes una y otra vez en cada jornada. Penaltis, expulsiones, rectificaciones, decisiones justas y una amplia lista de polémicas envuelven al vídeo arbitraje. Pese a que su uso es habitual, el VAR hasta el momento ha tenido un escaso índice de aparición en los Clásicos que se han disputado hasta el momento: solo dos veces hizo acto de presencia el VAR en los ocho Clásicos disputados hasta el momento con la tecnología ya activa.

Hernández Hernández y los penaltis a Varane

La primera gran polémica surgió en la 18/19, en la primera toma de contacto del VAR con los Clásicos. En aquella ocasión fue Hernández Hernández el que desde el VAR llamó la atención a Sánchez Martínez para que revisara un posible penalti de Raphael Varane sobre Luis Suárez. El colegiado acudió y tras ver la toma varias veces repetida no dudó en señalar la pena máxima. El charrúa no perdonaría. En este mismo partido, el Real Madrid se quejó de que el VAR no entrara ante un claro y duro pisotón de Luis Suárez sobre Nacho en su tobillo, que consideraron potencialmente de roja pero que no llegó a rearbitrarse. El Barça ganó 5-1.

En la temporada siguiente, en el Camp Nou, el Real Madrid llegaría a exigir la intervención del VAR en dos ocasiones pero en ninguna de ellas actuaría. Con De Burgos Bengoetxea en el VAR y con Hernández Hernández en el verde, los blancos reclamaron dos penaltis sobre Varane: el primero de ellos por un claro plantillazo de Lenglet –aunque la mano de Benzema lo inhabilitaba–; el segundo por otro clamoroso agarrón de Rakitic que quedó sin pena. El partido acabó 0-0.

En el primer Clásico de la pasada temporada, el disputado en el Camp Nou, se dio la segunda intervención del VAR con efecto. En esta ocasión el VAR sí vio un claro agarrón de Lenglet sobre Sergio Ramos en el área, en la que el francés tiraba con fuerza de la elástica del ex capitán para impedirle rematar en posición de remate claro. En aquella ocasión fue Sánchez Martínez el que desde la sala del VOR señaló a Martínez Munuera que debía revisar la acción en el monitor. El penalti, con el 1-1 en el marcador, lo transformaba el propio Sergio Ramos. El partido acabó 1-3.

En este último Clásico disputado por los blancos como locales y que se llevó el Madrid por 2-1 en el Estadio Alfredo di Stéfano, el Barça reclamó un penalti de Ferland Mendy por un leve contacto en el área con Martin Braithwaite. Gil Manzano, trencilla de la contienda, no vio absolutamente nada en la acción y desde la Sala VOR nadie le indicó que había algo punible. Tras el partido, declaraciones incendiarias de Ronald Koeman: «El penalti es clarísimo y no hay VAR, no sé para qué hay VAR en España».

El precedente previo de la presente temporada dejó una batalla tranquila entre ambos contendientes, con Real Madrid y Barcelona peleando en un partido sencillo para el colegiado Sánchez Martínez. El murciano, que avivó la polémica recientemente con su actuación en el Mallorca – Real Madrid, no tuvo que acudir al VAR, que aceptó todas las decisiones del colegiado principal en un choque en el que el Madrid se impuso por 1-2.

Así, las acciones a favor y en contra para Barça y Real Madrid quedan en empate antes de este próximo Clásico. Hubo dos rectificaciones del VAR y cayeron una para cada lado. En ambas ocasiones, las decisiones sirvieron para dar un empujón hacia la victoria al equipo beneficiado. ¿Volverá a ser así en este próximo Clásico?