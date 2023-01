Toda la verdad sobre la ruptura entre Ancelotti y Gattuso

Carlo Ancelotti y Genaro Gattuso ejemplifican a la perfección las vueltas que da la vida. El técnico del Real Madrid llegó a Milán para entrenar al equipo rossonero y hacer historia junto a su fiel guardián. Ambos lograron 11 títulos entre los que destacan las dos Champions League de 2003 y 2007. Pese a ser entrenador y jugador, Rino y Carlo formaron una relación padre-hijo y así lo hicieron ver en los años posteriores a su separación por motivos profesionales. «Es el único jugador con el que he podido tener una relación de hermanos», llegó a comentar Carletto. «Ancelotti es para mí como un padre», decía por aquel entonces Gattuso.

Pero las cosas comenzaron a torcerse. Cuando todo era una bonita relación paternofilial, llegó el Nápoles para romper este idilio. El equipo del sur de Italia firmó a Carletto en 2018 y su estancia en la ciudad tan solo duró una temporada y media. En las semanas anteriores a su despido por malos resultados, los jugadores del Nápoles comenzaron a hacer lo que se conoce como la cama. Básicamente, los futbolistas no estaban a gusto con el entrenador y buscaron su salida para la llegada de un nuevo técnico. De hecho, planearon un motín e hicieron caso omiso a las órdenes de su presidente de concentrarse durante cinco días en el centro deportivo de Castel Volturno por los malos resultados.

El bueno de Gattuso no tuvo culpa alguna ni intermediación directa en la destitución de Ancelotti para llegar él para sucederle, pero las aguas estaban muy caldeadas y eso enfrió y mucho la relación entre ambos. Pero la entrada del aprendiz al banquillo del por aquel entonces San Paolo estuvo marcada por unas declaraciones que poca gracia hicieron al maestro: «Cuando fui al Nápoles él salió de allí y entré yo. Los periódicos hablaban de que el equipo no estaba bien con Carlo… Y no estaba bien físicamente. En esos dos años las cosas no se hicieron bien…», dejando claro que el equipo no había estado bien entrenado.

No obstante, en los años próximos a la llegada de Gattuso en 2019, volvió a seguir en la línea de gran respeto y admiración hacia su gran mentor: «El respeto profesional es enorme», dijo posteriormente a los hechos. «Carlo viene de tres o cuatro generaciones atrás. Y siempre tiene la llave para entrar dentro de la cabeza de los jugadores. Al margen de lo táctico o de su forma de entrenar es el mejor por esto. Parece fácil pero no lo es», añadió.

Tercer enfrentamiento

En esta semifinal de la Supercopa de España, Ancelotti y Gattuso vivirán su tercer enfrentamiento en los banquillos. Ya lo hicieron en dos ocasiones en Italia con una victoria para el técnico del Real Madrid, por aquel entonces en el Nápoles y Rino en el Milan, y un empate. Riad será testigo del reencuentro entre ellos. Antes fueron padre e hijo y ahora simplemente son rivales, pero con un tremendo respeto a nivel profesional.

El técnico del Valencia buscará la primera victoria a su mentor, pero no lo tendrá nada fácil. El equipo blanco llega con necesidad de victoria, tras la derrota en Villarreal y con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa en este inicio de 2023. Ancelotti, en rueda de prensa previo al encuentro de Supercopa, ha confirmado que su relación con el actual entrenador ché no pasa por su mejor momento: «Pasamos momentos muy bonitos. Hemos tenido problemas personales de los que no quiero hablar. De aquel Milan que dirigí han salido muchos entrenadores, cada uno con su estilo y conocimiento. Gattuso, Inzaghi, Nesta…».