Courtois: «Ancelotti nos ha enseñado lo que hicimos mal en Villarreal»

Thibaut Courtois fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación antes de la semifinal de la Supercopa de España que medirán en el estadio Rey Fahd de Riad. Los blancos defienden la corona que conquistaron la pasada temporada y quieren recuperar sensaciones tras haber perdido en Liga frente al Villarreal. El portero reconoció que no dieron la mejor imagen en La Cerámica, pero sacarse la espina en esta competición.

Lo importante

«Hay que empezar bien el partido. Jugamos contra un buen rival. Es una buena oportunidad para ganar un nuevo torneo y tras la última derrota».

Momento

«Estoy bien. Era algo más que ciática, pero hemos dado con la solución y me siento muy bien. Tuve un buen Mundial, pero si el equipo no pasa no es lo mejor. Contra el Valladolid pude demostrar que me siento bien y libre. Ante el Villarreal fue una pena encajar dos goles de esa manera».

Calendario

«Físicamente estamos bien. Los que no jugaron el Mundial hicieron trabajo físico y los que jugaron vinieron un poco más cansados, pero todos están listos para aportar. El otro día no dimos la mejor imagen, pero lo hemos hablado con Ancelotti y nos ha enseñado lo que hicimos mal. Las lesiones son cosa del fútbol. No son graves y espero que pronto vuelvan».

Supercopa en Arabia

«Es un placer venir a Arabia, donde tenemos muchos aficionados. Hay muchos fans y es como jugar en casa. El Madrid es un club de todo el mundo y es bonito venir aquí».

Ser salvador

«En el fútbol moderno es muy raro que el portero no tenga trabajo. Sobre todo si juegas ofensivamente. No es un problema. El año pasado también fue así. La diferencia es que este año nos han metido más goles, pero muchos fueron desafortunados. El primero fue un gol que toco y le da a Mendy y el segundo fue un penalti dudoso».

Cristiano Ronaldo

«El traspaso de Cristiano a Arabia demuestra que es un país que quiere mejorar mucho los deportes. Los vimos en el Mundial. Que haya venido es su decisión, pero es importante».

Las manos

«A veces no hay dudas, pero vienen a explicarte todo. Se hace pesado porque dura una hora y luego pasan cosas que en esa reunión se dicen que no se pitan y las pitan. Las dos del otro día son desafortunadas. La de Alaba son las que dicen que se apoyan en el suelo. Entiendo que un árbitro puede pitar, porque todo va muy rápido, pero habría que mejorar las imágenes. Habría que ver qué manos influyen y cuáles no».