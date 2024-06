Tensión entre el Bayern y Davies: 16 millones de euros les enfrentan con el Madrid en la recámara

Los caminos de Alphonso Davies y Real Madrid vuelve a acercarse. Ni siquiera la reciente llegada al banquillo muniqués de su nuevo entrenador, el ex defensa del Manchester City Vincent Company, parece haber calmado las aguas en una negociación que comenzó torcida y continúa estancada. El fichaje del belga parecía poder limar asperezas entre jugador y club pero, al menos de momento, nada más lejos de la realidad. El canadiense sigue exigiendo un salario demasiado alto para renovar con prima incluida por la firma, algo que el Bayern de Múnich no está dispuesto a aceptar.

Si el acuerdo sigue sin cerrarse y las posturas sin acercarse, la única salida factible para Davies es el Real Madrid, que espera tranquilo a que se desencadenen los acontecimientos. El entorno del lateral izquierdo ha reducido algo sus pretensiones, de los 20 millones anuales iniciales a los 16 que pide ahora, pero sigue siendo un esfuerzo supremo para el club bávaro que, de momento, sólo se acerca a los 13 kilos por temporada.

Max Eberl, nuevo director deportivo del Bayern de Múnich, ha sido claro con el representante del futbolista. Si siguen moviéndose en esas cifras, no habrá acuerdo. Y, en ese escenario, el gigante alemán solo maneja una posible solución: la venta. Si no hay renovación, desde las oficinas teutonas no van a permitir que el jugador salga gratis el próximo verano. Forzarán la venta para esta temporada, pero, en esta situación, la sartén por el mango la tendrá el Real Madrid, que nunca llegará a los 50 millones de euros que pide el Bayern por el traspaso.

El club blanco está dispuesto a desembolsar 30 o 35 millones por un jugador que queda libre dentro de un año y que llegaría para una posición más que cubierta en la actual plantilla con Mendy y Fran García (y la más que probable vuelta de Miguel Gutiérrez). Al Real Madrid no le va a temblar el pulso en esta negociación como ya demostró con Kroos en 2014, a quien fichó con una oferta a la baja de 25 millones por ser último año de contrato, o con Alaba en 2021. En el caso del austriaco, el club de Concha Espina esperó pacientemente a que finalizase su contrato para firmarle sin coste alguno.

Mendy, daño colateral del caso Davies

Por tanto, el club presidido por Florentino Pérez no tiene prisa alguna en cerrar esta operación, aunque la llegada de Davies alterase de algún modo la confección de la plantilla para la próxima temporada. El futuro de Davies está directamente ligado al futuro de Mendy. La llegada de uno provocaría necesariamente la salida del otro y ese puede ser un movimiento que puede demorarse hasta finales de agosto, cuando el mercado esté a punto de llegar a su cierre y el Bayern se vea en la encrucijada de vender barato o ver cómo su futbolista se marcharía gratis solo nueve meses después.