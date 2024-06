Kroos: «Todavía tengo hambre, ganas de triunfar y lograr esta Eurocopa»

Toni Kroos compareció en rueda de prensa este martes para repasar la actualidad de la selección alemana antes del debut este viernes ante Escocia. El ex futbolista del Real Madrid entró a valorar la posibilidad de retirarse con una Liga, una Champions y una Eurocopa bajo el brazo, lo que supondría una retirada para el recuerdo. El alemán reconoció tener «hambre» para este torneo que da comienzo el viernes.

Para comenzar, Kroos habla sobre lo que supone para el equipo jugar en casa, frente a su gente: «Una Eurocopa en casa es aún más especial, por supuesto. El país está entusiasmado. Tenemos una gran responsabilidad por el ambiente que se respirará en el país en las próximas semanas. Pero también es un gran honor y una alegría poder jugar este torneo. Hay presión, claro, pero también tenemos que ser capaces de disfrutar de la presión hasta cierto punto»

«Sería importante jugar el partido inaugural de forma positiva. Escocia puede ser un equipo muy incómodo. También he estado charlando con mis compañeros del Real Madrid, que perdieron contra Escocia con España. Así que estamos más que prevenidos. Sabemos que será un partido muy difícil», comentó el alemán sobre Escocia, su rival en el debut en esta Eurocopa 2024.

«Este equipo no es un grupo difícil de dirigir. Veo un gran deseo y un gran afán en todos por ganar partidos. Tenemos algunos jugadores que todavía no han disputado un gran torneo, son situaciones especiales. Creo que es importante darles un cierto nivel de apoyo y una sensación de seguridad. Al final, necesitamos suficientes jugadores que funcionen juntos para tener éxito. Cuantos más jugadores se sientan cómodos, mejor», añade Kroos sobre la gran cantidad de jóvenes que tiene el equipo.

Sobre la posibilidad de retirarse con la Champions League y la Eurocopa: «Claro que tengo hambre. Eso fue de la mano con la decisión de volver aquí. Porque quiero tener éxito y ganar este torneo. Si no pensara que es posible, no lo habría hecho. Terminar mi carrera con la Champions y la Eurocopa sería casi cursi, por supuesto, pero lo aceptaría».

También fue preguntado sobre las diferencias y similitudes entre Wirtz, Musiala y Bellingham: «No compararía a ninguno de los dos con Jude. Son jugadores diferentes. Son difíciles de parar para el rival y no tienen la misma fuerza física que Jude. Creo que no hay límites para los dos. En cuanto a Jude, he podido vivirlo durante un año y a menudo he tenido que preguntarme si realmente solo tiene 20 años. Parece mucho más maduro, sobre todo fuera del terreno de juego. Tiene personalidad para ser la esperanza de Inglaterra».

Kroos habla de sus botas blancas

«Es un tic mío. No tengo tantos, pero es uno que he mantenido a lo largo de todos estos años. Porque he tenido mucho éxito con las botas y siempre me he sentido cómodo. Por eso quería cambiarlas lo menos posible. Adidas se ha adaptado a mí y creo que es una situación en la que todos hemos salido ganando a lo largo de mi carrera».

Sobre la bronca entre Füllkrug y Rüdiger: «Creo que es bueno que se den estas situaciones. Desgraciadamente, tengo que quitarle algo de fuelle al asunto, no iba muy en serio. La única persona con la que Niclas estaba enfadado era con el árbitro. Al final sabe que es su culpa si decide entrar en un duelo con Toni».