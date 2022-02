Tebas quita 20 horas de descanso al Real Madrid para su duelo con el PSG

La Liga ha vuelto a perjudicar al Real Madrid con sus horarios. El club blanco tendrá casi 20 horas menos de descanso que el Paris Saint Germain para la ida de los octavos de final de Champions League. Mbappé, Neymar y compañía jugarán el viernes 11 de febrero a las 21 en casa contra el Rennes, mientras que los merengues visitarán el estadio de La Cerámica para medirse al Villarreal el sábado 12 a las 16:15 horas.

El PSG, además de librarse de viajar, tendrá casi un día extra con respecto al Real Madrid para preparar el compromiso más decisivo de lo que va de temporada. La Liga decidió programar un Sevilla-Elche a las 21 horas del viernes 11 en lugar de hacer un favor a los blancos, quienes llegarán con menos horas de descanso y preparación que sus rivales en Champions. Resulta sangrante caso teniendo en cuenta que los pupilos de Carlo Ancelotti tenían la semana totalmente despejada tras caer eliminados en la Copa del Rey.

No en vano, los hispalenses no tenían ninguna necesidad de jugar esa fecha puesto que su siguiente compromiso es ante el Dinamo de Zagreb el próximo jueves 17 de febrero. El Real Madrid ha salido perjudicado de la programación de un Javier Tebas que no les ha hecho ningún favor permitiéndoles apenas descansar tres días antes del decisivo choque para la Champions.

Equipos como el Atlético, Barcelona, Villarreal o Sevilla dispondrán de un mínimo de cuatro días de jornadas para sus encuentros de Champions, mientras que el Real Madrid es el único club que ‘casualmente’ vuelve a pagar el pato teniendo menos tiempo de reposo que el resto para su encuentro más decisivo de la temporada.

El Real Madrid espera que esta situación no se repita para la vuelta de los octavos de final de la Champions con el partido previsto para el 9 de marzo. Tebas lo tendrá más fácil para intentar no penalizar a los blancos, salvo que coloque su partido liguero contra la Real Sociedad en domingo. Con el patrón de la Liga nunca se sabe.