Tebas contra el Real Madrid: le da menos de 72 horas de descanso para jugar contra el Manchester City

Otro horario de Javier Tebas contra el Real Madrid. El conjunto de Xabi Alonso se medirá al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu el domingo 7 de diciembre a las 21:00 horas, lo que supondrá que el Real Madrid no tendrá ni 72 horas para preparar el importante duelo de Champions ante el Manchester City, que se jugará tres días después, el miércoles 10 de diciembre, también en el Santiago Bernabéu.

La Liga ha oficializado los horarios de la decimoquinta jornada de Liga, en la que el Real Madrid se medirá al Celta de Vigo en el Bernabéu. Será el primer partido como local del conjunto blanco tras una racha de seis encuentros consecutivos como visitante. Y como siempre, Tebas ha hecho de las suyas.

Sabedor de que el Real Madrid juega el siguiente miércoles el encuentro de Champions ante el Manchester City a las 21:00 horas, Javier Tebas le ha puesto al equipo blanco el horario más tardío posible, el del domingo a las 21:00 horas. El Real Madrid vendrá de jugar el miércoles anterior ante el Athletic Club a las 19:00 horas, por lo que perfectamente podría haber jugado el sábado o el domingo en un horario anterior para cumplir esas 72 horas que recomienda la AFE y que marca el descanso óptimo de los jugadores.

Por segunda vez consecutiva, ya que entre el encuentro entre el Girona y el Athletic (unos días antes), tampoco tendrá 72 horas de descanso, el Real Madrid se encuentra con una Liga que le pone los peores horarios posibles. Para este encuentro ante el Celta de Vigo había opciones de otros horarios (por ejemplo, todos los del domingo), pero Tebas coloca a jugar a los blancos en el último posible.

Esto supone que entre el final de ese partido ante el Celta de Vigo y el inicio contra el del Manchester City pasarán 70 horas. El Real Madrid será el único equipo de los que jueguen Champions League que disputará su encuentro previo de Liga el domingo y, además, en el último horario. Villarreal, Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid jugarán el sábado.

El Barça, que jugará el martes 9 de diciembre su partido de Champions ante el Eintracht de Frankfurt, disputará su encuentro de la 15ª jornada de Liga ante el Betis el sábado a las 18:30 horas, por lo que también en esta nueva fecha sumará más descanso global que el Real Madrid.