Tebas ataca a Real Madrid TV: «Se construyen relatos que son muy peligrosos para el fútbol»

Javier Tebas, presidente de la Liga, arremetió contra Real Madrid Televisión por los vídeos de los árbitros al ser preguntado por la campaña contra Bellingham, después de que el árbitro Figueroa Vázquez le dijera que tuviera cuidado con él. El máximo dirigente de la competición nacional aseguró que «se construyen relatos desde Real Madrid Televisión que son muy peligrosos para el fútbol», en relación a la posible campaña contra Jude Bellingham a nivel arbitral.

«No creo que haya habido una campaña contra Bellingham a nivel arbitral. Se construyen relatos, sobre todo, desde Real Madrid Televisión que son muy peligrosos para el fútbol», comenzó diciendo el presidente de la Liga por los vídeos de la televisión oficial del club blanco. «¿Que no están acertados los árbitros? Pues efectivamente… ¿Que hay que mejorar muchas cosas del tema arbitral? No lo vengo diciendo ahora, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y entonces el Real Madrid no me apoyaba cuando lo venía diciendo», agregó Tebas.

Al ser preguntado por qué le parece que un árbitro le diga a un futbolista «ten cuidado conmigo», Tebas aseguró que no le gusta que los colegiados se dirijan a los jugadores de esa manera y «si eso es así, y se ve tan claro, el árbitro tiene que tener su toque de atención como mínimo».»A mí eso no me gusta. Si eso es así, y ha sido así, y se ve tan claro, el árbitro tiene que tener su toque de atención como mínimo ¿no? Evidentemente eso no está bien, pero eso no quiere decir que haya una campaña arbitral».

🗣️ @Tebasjavier, sobre los vídeos de Real Madrid TV 😡 "Se construyen relatos desde Real Madrid Televisión muy peligrosos para el fútbol" 😯 "Se está generando un efecto que no es bueno, no es el camino adecuado" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/J9UTafOSqv — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 18, 2023

«Lo que pasa es que se está generando alrededor de los árbitros, sobre todo por Real Madrid Televisión, a lo mejor es un efecto que no es bueno. Si estás todo el día señalando con el dedo y te lo meten en el ojo pues a lo mejor algún día se enfada. Creo que no es el camino adecuado», señaló Tebas en la Gala de los Premios AS del Deporte.

«Ni la historia del Madrid ni la concesión pública que tiene Real Madrid Televisión, que no olvidemos que es una concesión pública que le ha dado el Estado para que se transmita deportividad y valores del deporte y me parece que los vídeos de los árbitros no están de acuerdo con la concesión pública», concluyó el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre los vídeos publicados por el canal oficial del Real Madrid.

Tebas carga contra la Superliga

Este jueves 21 de diciembre se conocerá el resultado del juicio de la Superliga. Bernd Reichart, CEO de A22 Sports, empresa promotora del proyecto, se mostró optimista de cara al fallo del TJUE. Tebas habló sobre esto y aseguró que no tiendo «miedo a la Superliga» y les acusó de estar «construyendo el relato de algo que no va a ser así». Además, lanzó un dardo al Real Madrid: «Ya estamos acostumbrados a que Florentino nunca pierde».

«No tengo miedo a la Superliga. Están construyendo el relato de algo que no va a ser así. No va a ser tan claro, en mi opinión, que digan que estiman el tema de la Superliga, no va a ser así, ni muchísimo menos como lo están planteando, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que Florentino nunca pierde», destacó el presidente de la Liga.

El mandatario considera que «el fútbol no necesita una Superliga», sino que lo necesita es que las ligas nacionales se mantengan «en el status quo» y sigan «creciendo», dando «continuidad a los formatos europeos» que están ahora. «Tu clasificación deportiva en la competición europea no te asegura en la clasificación para la temporada que viene, que es lo que están construyendo con ese nuevo formato, por eso la llamo una Superliga mentirosa», señaló.

Tebas cree que la creación de este formato es «totalmente imposible», también por un tema legal relacionado con los estatutos de la UEFA que reformó hace dos años. «Si alguien quiere organizar una competición, tiene que pedirla con dos años de anticipación y hacer un trámite administrativo dentro de la propia UEFA», recalcó.

«Hablo con muchos clubes de Europa y ya por lo pronto los ingleses no van a estar, y tampoco he visto que hayan movido ningún tema en el ámbito de derechos audiovisuales y de organización, que es necesario para poder poner en marcha esa Superliga que están diciendo», apuntó.