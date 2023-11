Florentino: «La Superliga es más necesaria que nunca, si seguimos así el fútbol no sobrevivirá»

Florentino Pérez tomó la palabra en el tradicional discurso del presidente en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del Real Madrid. El máximo mandatario arrancó su discurso asegurando que «presidir el Real Madrid es una de las mayores responsabilidades que he asumido en mi vida y trabajo para que este club sea el mejor del mundo». «Este club siempre aspira a más, es una forma de entender el deporte y también de entender la vida», añadió. Florentino también hizo un alegato a favor de la Superliga durante el discurso.

«Somos lo que somos por los valores de este escudo, que se han transmitido de generación a generación», afirmó Florentino Pérez. Además, destacó que son «la primera institución deportiva del mundo con más de 500 millones de seguidores». Todo ello antes de hablar sobre la Superliga y el fútbol que asoma al fútbol si se sigue gestionando de la manera en la que lo están haciendo en Europa Ceferin y en España Javier Tebas.

Tras repasar la situación del club, Florentino Pérez no dudó en asegurar que «el fútbol sufre una crisis institucional sin precedentes». «La situación es muy grave. O reaccionamos ya o el fútbol no sobrevivirá. El principal problema es que hay gestores que actúan sin pensar en los aficionados. El fútbol europeo no pertenece a la UEFA ni el español a la Liga».

«La Superliga es más necesaria que nunca. El objetivo es ofrecer el mejor fútbol y son los clubes los que tienen que controlar su destino. Son cada vez más los clubes que pierden millones cada año por mucho dinero que tengan sus propietarios. Han llegado a asegurar que nos queremos ir de las ligas nacionales, es falso, porque sería totalmente compatible. Será una competición meritocracia», prosiguió Florentino Pérez antes de que Europa decida el próximo 21 de diciembre sobre la nueva competición liderada por el Real Madrid.

Florentino, la Superliga, el Bernabéu…

Florentino Pérez también destacó la obra del Bernabéu, que está en su última fase: «El Bernabéu es una de las obras más complejas que se están construyendo en Europa. La transformación del Bernabéu va a significar un antes y un después para el Real Madrid. Lo hemos en medio de muchas dificultades como una pandemia y la guerra de Ucrania que ha atrasado plazos».

«Estamos en uno de los ciclos de mayor éxito de la historia de nuestro club. En fútbol conseguimos la quinta Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Copa. Todo en un calendario muy difícil alterado por la celebración de un Mundial que obligó a parar todas las competiciones. En la Copa volvieron a demostrar que el Madrid no se rinde nunca y conseguimos grandes remontadas ante grandes rivales. Veníamos de conseguir de 14 Copa de Europa y el equipo volvió a luchar para conseguirla de nuevo. Que nadie dude que esta temporada lo vamos a volver a intentar. Este equipo no se va a cansar de ganar», continuó el presidente.

Florentino también destacó la fortaleza de la plantilla de Ancelotti: «Tenemos una plantilla que es producto de la planificación desde hace años. La mezcla de experiencia y jóvenes nos genera ilusión y esperanza para afrontar los éxitos. Fruto de esto hemos incorporado a Bellingham que con tan solo 20 años ya es uno de los mejores jugadores del mundo, líder de la selección inglesa. Está marcado a marcar una época y a ser leyenda del Real Madrid».

Además, tuvo un recuerdo para los lesionados de gravedad: «Courtois y Militao han sufrido lo peor del fútbol. Desde aquí queremos enviarle toda nuestra fuerza y cariño para que se recuperen lo antes posible».

También tuvo un recuerdo especial para Benzema: «Quiero despedir a una de las más grandes leyendas del Real Madrid, Karim Benzema. Los madridistas no olvidaremos tu fútbol jamás. Es un jugador que ha escrito una época maravillosa en nuestro club. Es un jugador único e irrepetible. Gracias Karim Benzema». El presidente también recordó a Asensio, Mariano, Odriozola y Hazard.

Florentino Pérez también destacó la salud de la cantera de fútbol masculino, al equipo femenino y sus categorías inferiores y al equipo de baloncesto, que la temporada pasada volvió a ganar una Euroliga de manera heroica en Kaunas.

«Lo que vivimos la pasada temporada en la Euroliga es el mejor ejemplo del ADN de este club. Fueron los héroes de remontadas imposibles y demostraron que con este escudo y camiseta ningún jugador se rinde jamás. La remontada ante Partizan será eterna, al igual que es canasta de Llul en la final. Es muy difícil de entender cómo ocurren cosas que parecen imposibles como en la 14º Champions de fútbol. Ser del Real Madrid es una actitud ante la vida», aseguró.

Florentino y la economía

Además de la Superliga, Florentino también habló de la economía del Real Madrid: «Las temporadas pasadas estuvieron marcadas por el efecto de la pandemia. Gracias a unas medidas estrictas que incluyó la reducción voluntaria de salarios pudimos cerrar las dos temporadas con un resultado positivo. A esto se sumaron las limitaciones de aforo como consecuencia de las obras. Gracias a los éxitos del club y a estas medidas se pudo obtener un beneficio de 13 millones. El acuerdo con Legends y Sixth Street se centra en potenciar los negocios del estadio. Con todo ello, el club ha obtenido unos ingresos de 843 millones, un aumento del 16% respecto a la temporada anterior».

Por otro lado, puso en valor la importancia del Bernabéu para que la economía del club blanco siga siendo sólida: «Será un referente vanguardista y uno de los centros de ocio más importante del continente. Es una de las obras más complejas que se están produciendo en Europa. El estadio abierto y operativo los 365 días del año. La cubierta es única en el mundo y se podrá abrir y cerrar en 15 minutos. El sistema automatizado del césped es un hito que está generando admiración en todo el mundo. La galería perimetral que va por debajo de toda la grada para distribuir las mercancías esperamos que esté operativa antes de fin de año. Y con la nueva tienda, de dos plantas, duplicaremos la exposición y venta».

«La inversión de este año en el Bernabéu es de 355 millones de euros y la inversión acumulada es de 853 millones. Estamos viviendo uno de los sueños del madridismo. Será orgullo de los madridistas y un atractivo turístico de la ciudad», añadió.