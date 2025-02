Tebas amenaza al Real Madrid con denunciar su comunicado contra los árbitros: «Quiere hacer daño»

Javier Tebas amenazó este jueves con denunciar al Real Madrid tras no presentarse en la reunión de la Real Federación Española de Fútbol con los clubes y los árbitros. El motivo no es ese, sino la carta que el club blanco dirigió este lunes a la RFEF y al CSD a modo de protesta contra el arbitraje en España. También reconoció que lo lógico es que el CTA envíe a la entidad madrileña los audios de los árbitros durante la polémica jugada en la que Muñiz Ruiz no expulsó a Carlos Romero por su entrada criminal sobre Kylian Mbappé.

«Pues está en contra de todo, es la realidad, el Real Madrid quiere hacer daño a la competición, ya no solo al colectivo arbitral, ha construido un relato de victimismo que yo creo que la guinda fue la nota que sacaron el otro día, pero llevan con un relato de victimismo que no es así, que eso hace un mal análisis del caso Negreira, que evidentemente está el Barcelona investigado, que lo que haya acreditado que parece ser que podía ser para tema de influir en los ascensos y descensos, no haya acreditado ningún pago a árbitros ni a nadie», afirmó Tebas a la salida de la Asamblea federativa.

El presidente de la Liga no paró de atacar al Real Madrid una vez más unos días después de su lamentable respuesta como reacción a la carta de los blancos: «Han construido un relato de victimismo exagerado, fuera de lugar y con un objetivo, en mi opinión, de hacer daño a la competición. En la nota se veía. Toda la competición adulterada, todo un tema desmedido. Han perdido la cabeza».

Tebas maltrata al Real Madrid, pero pide los audios

En cuanto a los audios, esto es lo que opina Tebas: «Se les debía entregar, ¿por qué no? Esa es mi opinión. Que vaya a la justicia ordinaria no es decisión del Real Madrid, el Real Madrid está en contra de todo. Yo lo he manifestado, creo que se debían entregar los audios del VAR al Real Madrid y a cualquier club, pero son decisiones que corresponden ahora mismo a la Federación del Comité Técnico de Árbitros».

«Para que la competición avance el Real Madrid debería hacer caso a los otros 41 clubes. El fútbol no gira alrededor del Real Madrid. No cabe ese camino», insistió Tebas, dolido por la ausencia de representación blanca en una reunión que no va a cortar de raíz el problema con el arbitraje en España. «No me ha sorprendido, la gente está harta», respondía al ser preguntado por qué nadie defendía a los blancos, algo que es totalmente falso pese a que muchos clubes hayan aprovechado para atacarle.