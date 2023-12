Tavares ‘teme’ esta pareja de centrales para el Real Madrid y las redes enloquecen con el nombre

Mientras el madridismo se pregunta si el Real Madrid fichará o no a un central en este mercado de invierno tras la grave lesión que sufrió David Alaba frente al Villarreal, que se unía a la que ya sufrió en la primera jornada de Liga Militao, Edy Tavares, estrella del equipo del baloncesto tiene claro que pareja de centrales le daría ‘miedo’ verla junta en el Santiago Bernabéu.

El pívot del Real Madrid ha utilizado las redes sociales para responder a un comentario en el que se insinuaba una pareja de centrales para el conjunto blanco formada por Antonio Rüdiger y Pepe, que a sus 40 años sigue jugando en el Oporto. Sin duda, sería un dúo de alto voltaje para la zaga madridista. «No porque Dios sabe lo que hace», respondió el caboverdiano entre risas, lo que ha despertado más respuestas de seguidores madridistas en redes sociales.

No porque dios sabe lo que hace 😂😂😂😂 https://t.co/yIon284eoH — Edy Tavares (@waltertavares22) December 24, 2023

La realidad es que el Real Madrid no se plantea fichar a un central como Pepe, leyenda del club blanco, pero lo que sí es una realidad es que en las altas esferas de la cúpula madridista le siguen y le admiran. En el Bernabéu siguen alucinando con lo que hace el portugués en el Oporto.

La decisión del central

En OKDIARIO ya hemos contado que en el Real Madrid lo tienen claro y, por el momento, no tiene prisa. El club blanco no se va a precipitar a la hora de fichar un central o no en este mercado de invierno. Quieren valorar todos los aspectos antes de tomar una decisión que puede ser la de fichar un defensa que refuerce el centro de la defensa o, por el contrario, seguir el resto de la temporada con Rüdiger, Nacho y Tchouaméni, que de ser así tendría que entender, si no lo ha hecho ya, que lo de ser pivote se le va a terminar este curso para empezar a ocupar una nueva posición.

«Tenemos el tiempo para hacerlo porque el mercado de enero termina el 31 y buscaremos la mejor solución posible. De momento, no tenemos prisa. Intentaremos terminar bien con el partido de mañana y luego tenemos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible», aseguró públicamente Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo contra el Alavés que ponía punto final al año futbolístico.

La realidad es que el Real Madrid sólo acuda al mercado repitiendo la fórmula Kepa que ya hicieron en verano, cuando reforzaron la portería tras la grave lesión de rodilla que sufrió Courtois. Es decir, fichar un central o hacerse con una cesión a un coste muy asequible. En el club entienden que no es el momento de gastar.

El Real Madrid tiene entre sus planes reforzar el centro de la defensa en el futuro, ya que es necesario, y por este motivo no fichará a nadie ahora pagando una gran cantidad de millones. No es el momento el mercado de invierno de realizar una gran operación que sería muy costosa y muy complicada, ya que los clubes no estarían dispuestos a deshacerse de sus futbolistas en medio del curso.