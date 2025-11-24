La sospecha de Cañizares sobre la suplencia de Vinicius en Elche: «Xabi no quiere verle de capitán»

Thibaut Courtois ejerció como capitán del Real Madrid en el duelo ante el Elche. El portero belga lució el brazalete madridista hasta el minuto 57 de partido, momento en el que pasó a manos de un Fede Valverde que ocupa el segundo lugar en la jerarquía tras Dani Carvajal. La ausencia del internacional español y la suplencia del centrocampista dejaba a Vinicius como siguiente candidato a portar el brazalete. El ‘7’ también inició el partido desde el banquillo, una decisión que no fue casualidad para Santi Cañizares. «No creo que a Xabi Alonso en este momento le apeteciera mucho que fuera el capitán», teorizó el ex portero sobre la suplencia de Vinicius.

El jugador carioca ya se estrenó como capitán merengue en el partido de Copa ante la Real Sociedad del pasado 26 de febrero, por las ausencias de Modric, Carvajal, Lucas Vázquez y Valverde. Con la salida del primer y tercer jugador en el orden jerárquico del brazalete del Real Madrid, Vinicius ha ascendido hasta el tercer lugar junto a Courtois. El extremo izquierdo del conjunto blanco también ejerció como capitán en el partido de pretemporada en Tirol y ante el Levante en Liga, donde sonrió tras recibir el brazalete cuando Fede Valverde fue sustituido.

La relación entre Vinicius y Xabi Alonso se ha deteriorado tras el cambio en el Clásico y la posterior reacción del jugador. El ‘7’ pidió perdón en un comunicado por su actitud, pero no incluyó al entrenador donostiarra en sus disculpas públicas. Ante el Elche, el brasileño sumó su cuarta suplencia de la temporada y la primera desde la polémica generada en el partido ante el FC Barcelona. En la grieta entre el jugador y el Xabi Alonso incide Cañizares al sospechar que la no presencia de Vinicius en el once se debía a este motivo, como comentó en la previa del partido en la Cadena COPE.

El carioca ingresó en el césped al mismo tiempo que Fede Valverde, segundo capitán de los blancos, por lo que tampoco pudo portar el brazalete. Vinicius intentó agitar el encuentro desde el desborde para remontar un partido que se había puesto cuesta arriba con el gol de Febas en la segunda mitad. El ‘7’ no estuvo acertado en sus primeras intervenciones y el balón no pasó por él en los tantos con los que el Real Madrid igualó la contienda hasta en dos ocasiones.

La sequía de Vinicius y Mbappé

El Real Madrid está echando de menos una mayor producción goleadora de sus atacantes los últimos encuentros. Vinicius y Mbappé acumulan tres partidos sin marcar durante una racha en el que los blancos han sumado una derrota y dos empates. El francés, que firmó un doblete ante el Valencia, no ha visto puerta ante Liverpool, Rayo Vallecano y Elche. El ‘7’, que falló un penalti ante los chés, suma siete partidos consecutivos sin marcar un gol con el Real Madrid.