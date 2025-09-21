Sin descanso en Valdebebas en plena maratón para el Real Madrid

El Real Madrid no descansa. Los jugadores de Xabi Alonso han vuelto al trabajo un día después de la victoria contra el Espanyol para preparar el partido contra el Levante. El próximo martes, a las 21:30 horas, los blancos se medirán al conjunto granota en el Ciudad de Valencia. Esta semana ha arrancado la maratón de partidos para el líder de la Liga.

Con el regreso de la Champions League vuelven los tres partidos por semana para el Real Madrid. Esta semana no hay competición europea, pero sí Liga. Su primer rival ha sido el Espanyol, al que superaron por 2-0 en el Santiago Bernabéu. Ahora visitan al Levante y el sábado llega el derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Es el primer gran partido de la temporada y puede ser una gran oportunidad para el líder para rematar aún más al conjunto rojiblanco, que ha arrancado con bastantes dudas.

La sesión de entrenamiento de este domingo, Xabi Alonso la dedicó para recuperar a los titulares y machacar al resto. Todo está en calma en Valdebebas, pero los que no comenzaron de inicio trabajaron bastante en la ciudad deportiva. El tolosarra quiere tenerlos a todos enchufados para lo que se avecina. Por eso no ha dado descanso a sus jugadores este domingo, porque tampoco hay tiempo. En 48 horas, el Real Madrid tendrá que afrontar un nuevo partido de Liga, el último antes del derbi.

Liderados por un Kylian Mbappé enchufadísimo, los blancos han hecho pleno al 15 en las primeras cinco jornadas. También han ganado en su estreno en Champions. Y quieren prolongar ese buen momento en un campo complicado como el del Levante, que viene de golear a domicilio al Girona para sumar su primer triunfo en el campeonato doméstico. Xabi es consciente de la maratón que tiene por delante, antes del parón de selecciones, está intentando dosificar esfuerzos para mantener al equipo lo mejor posible.