Real Madrid 2-0 Espanyol

Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Espanyol

Los blancos tumban al conjunto perico con dos derechazo de Militao y Mbappé

Cuentan por victorias todos sus partidos ligueros hasta la fecha y se asientan en el liderato

Vinicius y Mbappé celebran un gol contra el Espanyol. (Getty)

Tarde tranquila la vivida en el Santiago Bernabéu. Relajada porque el Espanyol se encontró con dos latigazos cuando amagaba con inquietar. Primero Militao y después Mbappé, ninguno dudó. Ambos armaron la pierna y ejecutaron para detrimento de Dimitrovic. Los de Xabi Alonso controlaron con goles, más que con juego, a un rival impotente con poca salida de balón y carente de valentía en ataque. Reaparecieron Camavinga y Bellingham el día que el Real Madrid firmó el pleno al 15 y sigue al frente de la clasificación de Liga.

Ganar sin tener el mejor día. ¿Existe cualidad más de equipo campeón que esa? La mencionada es la principal virtud de este Real Madrid, que no enamora con balón, tampoco sin él, pero a ver quien es el guapo que les gana. Y para colmo, ahora reciben mayor impulso con los regresos de Bellingham y Camavinga después de meses en la enfermería. Empujón anímico a una semana del derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, al que los blancos llegarán líderes si vencen al Levante en la jornada intersemanal.

Los pupilos de Xabi Alonso continúan contando sus partidos por triunfos gracias a la quinta victoria consecutiva en Liga, la sexta de la temporada, y la primera portería a cero desde su visita al Carlos Tartiere, hace casi un mes. 15 de 15 puntos posibles para seguir en lo más alto de la clasificación de Liga, gracias a otra demostración de solvencia.

Así queda la clasificación de la Liga

  1. Real Madrid 15 puntos
  2. Barcelona 10 puntos
  3. Espanyol 10 puntos
  4. Betis 9 puntos
  5. Athletic Club 9 puntos
  6. Getafe 9 puntos
  7. Villarreal 7 puntos
  8. Alavés 7 puntos
  9. Elche 6 puntos
  10. Osasuna 6 puntos
  11. Atlético de Madrid 5 puntos
  12. Levante 4 puntos
  13. Sevilla 4 puntos
  14. Rayo Vallecano 4 puntos
  15. Celta de Vigo 4 puntos
  16. Valencia 4 puntos
  17. Real Oviedo 3 puntos
  18. Real Sociedad 2 puntos
  19. Mallorca 1 punto
  20. Girona 1 punto

