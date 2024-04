Será imposible no echar de menos a Tchouaméni

No podrá estar ante el Manchester City el próximo miércoles por ver una amarilla a los 40 segundos de eliminatoria y el Real Madrid le echará de menos. Tchouaméni, mariscal en el centro del campo, fue decisivo sosteniendo a su equipo en Mallorca y haciendo el gol que, a la postre, le dio los tres puntos a los blancos.

La presencia del francés es muy importante para Ancelotti y su baja será un contratiempo en la vuelta contra el City. Y es que, hace un trabajo silencioso que muchas veces el aficionado no ve, pero que para el italiano es vital. Sobre todo, cuando juega de pivote, donde Carletto no esconde que es un enamorado de su fútbol. No obstante, de central también rinde con nota.

De hecho, su importancia es tan importante que Ancelotti ha trabajado en estas semanas con la idea de que en el Etihad pudiese haber actuado como un falso central en algunos momentos. Lamentablemente para el italiano y el Real Madrid, no podrá estar.

Bellingham sigue con su plan

Todo habían sido elogios, halagos y buenas palabras hacia Jude Bellengham desde que aterrizó al Real Madrid. Reconocimientos, todos ellos, merecidos. Hasta que llegó la ida de los cuartos de final de la Champions y el Manchester City se cruzó en su camino. Sus compatriotas llegaron al Santiago Bernabéu y el hombre que lo había hecho casi todo bien, el yerno perfecto, cuajó el peor partido que se le recuerda en su corta historia como madridista. No estuvo a la altura del partido, el mejor encuentro que se puede ver en estos momentos, y sus compañeros lo notaron. Por ello, tras el choque, en el vestuario blanco aseguraban que necesitaban una versión aceptable del ‘5’ para tener opciones en la vuelta. Una versión que se tenía que empezar a ver contra el Mallorca unos días antes.

Bellingham fue titular ante los de Javier Aguirre, tal y como se esperaba. Lo necesitaba, porque aunque Ancelotti asegura que no necesita ritmo competitivo tras haber jugado menos de lo habitual entre sanciones y parones, la sensación es que tiene que volver a jugar para recuperar el ritmo perdido y, sobre todo, para volver a marcar diferencias. Y ante el Mallorca la realidad es que estuvo cerca de hacerlo.

En una primera mitad soporífera y complicada de digerir, fue el único que despertó un poco la emoción por el lado madridista al estrellar un derechazo en el travesaño, mientras que en la segunda mitad, antes de que Tchoauméni encontrarse el camino del gol, volvió a tener otra buena oportunidad.

Pasada la hora de partido, fue cambiado por un Vinicius Junior que es complicado que en algún momento de su vida venga a Mallorca de vacaciones. En pocos sitios, bueno, sí, en Mestalla y en el Metropolitano, donde se le insulta hasta cuando no está, se le recibe con más animadversión. Pero volviendo al inglés, Bellingham se pudo rodar y, aunque no brilló como acostumbra, espera que el próximo miércoles en el Etihad poderse quitar la espinita del partido de la ida.

Lunin volvió a ser Lunin

Tras un partido regular contra el Manchester City, donde cometió un error que no puede permitirse un portero del Real Madrid, y un par de salidas que sembraron la duda ante el Mallorca, finalmente volvió a ser decisivo parando a Darder un disparo que iba a ser un golazo, pero que se encontró con la estirada del ucraniano.

Fallos que pueden costar caros

El Real Madrid ganó al Mallorca y sigue con paso firme por la liga. De hecho, si el próximo domingo gana el Clásico al Barcelona en el Santiago Bernabéu se puede decir que serán campeones de manera virtual, que no matemática, pero en Son Moix los blancos tuvieron errores que pueden salir caros. Que pueden costar puntos, títulos y eliminatorias.

El primero en cometer un error grosero fue Brahim, que con 0-1 en el marcador se plantó delante de la portería del Mallorca y, en vez de hacer lo más sencillo, que era meterla a placer, desaprovechó la ocasión al ver como Rajkovic le paraba la pelota con el pie derecho tras estar totalmente vencido. Un fallo del que se lamentaba cuando era cambiado.

Minutos después, llegó el error garrafal de Valverde. El Real Madrid tranzó una gran jugada y el uruguayo, sin portero, estrelló su disparo en Nastasic para desesperación de Tchouaméni, que alucinaba, como el resto del madridismo, con ese error.

