Seis partidos de sanción a Rüdiger por su expulsión en la final de la Copa del Rey

Antonio Rüdiger ha sido sancionado con seis partidos de sanción por su expulsión en la final de la Copa del Rey. El jugador alemán tendrá que cumplir su castigo en la Liga (ya que es una sanción superior a los cuatro encuentros), por lo que no podrá jugar los cinco partidos que le quedan al Real Madrid en esa Liga. De todas formas, el jugador alemán no los iba a poder jugar, ya que está lesionado. A su vez, el Comité de Competición pone dos partidos de sanción a Lucas Vázquez (que cumplirá en la próxima edición de la Copa del Rey) y deja sin validez la tarjeta roja mostrada a Jude Bellingham.

Rüdiger fue expulsado en el último minuto de esa final de Copa ante el Barcelona por lanzar desde el banquillo un hielo al árbitro De Burgos Bengoetxea. El alemán perdió los papeles y lanzó ese objeto al colegiado del partido. Las imágenes no daban lugar a la duda, aunque el acta también condenó al defensa del Real Madrid.

«Se dirigió hacia nuestra posición en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus compañeros», escribió De Burgos en el acta arbitral. Y ahora Competición coloca un castigo de seis partidos a Rüdiger, una sanción muy dura que tendrá que el jugador madridista tendrá que cumplir en las competiciones nacionales al ser un castigo mayor a los cuatro partidos.

Es decir, Rüdiger se perderá por esta sanción los cinco encuentros de Liga que le quedan al Real Madrid (Celta, Barcelona, Mallorca, Sevilla y Real Sociedad) y el sexto lo tendrá que cumplir la próxima temporada, seguramente el primero de la Liga 2025/26.

Sin embargo, en términos prácticos, Rüdiger realmente ya se perdía esos cinco partidos de Liga mencionados. Y eso es así porque el jugador alemán se lesionó en esa final de Copa y este martes se ha conocido el alcance: dos meses de baja. El defensa del Real Madrid fue intervenido con éxito de una rotura parcial en el menisco externo de su pierna izquierda y no podrá jugar todos los encuentros que ahora se perdería por la sanción. El objetivo es que pueda disputar algunos encuentros del Mundial de Clubes.

Lucas Vázquez, dos partidos de sanción

A su vez, Comité de Competición coloca dos encuentros de sanción a Lucas Vázquez, que fue también expulsado en el último minuto de la final de Copa. De Burgos Bengoetxea recogió en su acta que el lateral madridista fue expulsado por «protestar una de nuestras decisiones, entrando varios metros en el terreno de juego, haciendo gestos de disconformidad».

Como su sanción es menor de cuatro partidos, Lucas Vázquez tendrá que cumplir estos dos encuentros de castigo en la próxima edición de la Copa del Rey. Si sigue en el Real Madrid, cumplirá esta sanción en la tercera y cuarta ronda de este torneo, toda vez que el conjunto blanco jugará la Supercopa de España y estará exento de las dos primeras rondas.

Por último, Competición ha dejado sin efecto la tarjeta roja que vio Jude Bellingham, por lo que el inglés no tiene ninguna sanción extra. Es como si no hubiera visto la roja que le mostró De Burgos Bengoetxea. Esto es así porque Competición ha aceptado los vídeos del Real Madrid en los que se mostraba claramente que Bellingham no había hecho nada.