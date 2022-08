El futuro de Álvaro Odriozola se decidirá en las próximas horas. El jugador sabe que no cuenta para Carlo Ancelotti, por lo que lo normal sería buscar una salida que le garantice minutos antes del 1 de septiembre. En estos momentos parte como la cuarta opción para el lateral derecho, ya que por delante tiene a Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Nacho Fernández y Antonio Rüdiger, que podría llegar a ocupar esa posición en caso de emergencia.

Además, desde el club se apuesta por Vinicius Tobias. El brasileño forma parte del Castilla de Raúl, pero cuando llegue la nacionalidad de Vinicius Junior la idea es que comience a estar mucho más presente en el equipo que entrena el italiano. El defensa hizo la pretemporada con el Real Madrid y las sensaciones que dejó fueron muy positivas.

Por lo tanto, la situación de Odriozola en el Real Madrid en estos momentos pasa por encontrar una salida que no aparece. Desde el entorno del jugador creen que con lo poco que queda para que se eche el cierre al mercado parece complicado que se pueda marchar.

En los últimos días, han sonado varios equipos donde Odriozola podría recalar. La Real Sociedad sería el destino ideal. De hecho, Roberto Olabe, director deportivo del conjunto guipuzcoano, Erik Bretos, jefe de reclutamiento, han estado en Madrid, aunque su regreso en estos momentos es complicado.

De San Sebastián salió en el verano de 2018 siendo uno de los jugadores españoles con mayor proyección rumbo al Santiago Bernabéu. Los vascos tienen dinero para afrontar la operación, aunque no están por la labor de pagar una gran cantidad de millones. De hecho, prefieren una cesión. Además, Imanol tiene bien cubierto el lateral. Otra opción que contempla el donostiarra es poner rumbo fuera de España.

Las opciones

En estos momentos sobre la mesa hay dos opciones. Una que Odriozola haga las maletas este mismo verano con billete de ida y, quién sabe, si de vuelta. La idea de ambas partes era que saliese vendido y no cedido. El jugador sabe que no va a tener minutos esta temporada y su objetivo es jugar. Aunque regresó este verano al Real Madrid tras hacer buena temporada en la Fiorentina, donde adquirió una regularidad que no había tenido en los últimos años, con ganas de pelear por un puesto, en Valdebebas se ha encontrado sin sitio.

Otra opción es continuar, pelear por un puesto y ver qué pasa hasta enero, cuando se volverá a abrir el mercado. Si está cuatro meses en el dique seco, será el momento de ponerse a trabajar para encontrar un equipo que le pueda dar minutos. En estos momentos, esta es la opción más probable.

La idea de Odriozola era tomar la decisión definitiva dependiendo de si iba o no convocado a Vigo para jugar contra el Celta, pero una lesión en el gemelo le mandó a la enfermería. Ahora, tiene que encontrar una solución con el tiempo jugando en su contra, ya que el mercado se cuenta por horas.