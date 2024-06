Rufián vuelve a hacer el ridículo con el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Gabriel Rufián ha vuelto a hacer el ridículo, como de costumbre, metiéndose en temas que nada tienen que ver con él. Tal y como ocurrió hace unos meses, el portavoz de ERC ha querido opinar sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, ahora anunciado de manera oficial por el club blanco, intentando hacerse el gracioso y recibiendo cientos de críticas a través de X (antes Twitter).

«BREAKING: Confirmado. El Real Madrid recuperará este verano a Mbappé tras 7 años de cesión al PSG», escribió el político en su perfil oficial con la única intención de crear algo de polémica en torno al flamante refuerzo madridista. Rufián intenta restar mérito al fichaje de uno de los mejores jugadores del mundo, que además llega gratis tras finalizar su contrato con el PSG, pero obviamente no lo ha conseguido ni por asomo.

🚨🚨 BREAKING: Confirmado. El Real Madrid recuperará este verano a Mbappé tras 7 años de cesión al PSG. https://t.co/RkBQ6Xte1g — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 3, 2024



Hace unas semanas, Rufián se reía bastante menos. Luis Figo aprovechó los resultados de las elecciones catalanas para volver a la carga contra él, pues Esquerra Republicana, del que es portavoz en el Congreso de los Diputados, firmó su peor resultado desde 2010 al obtener solamente 20 escaños. Es por eso que el portugués aprovechó la situación para reírse de Rufián en redes sociales.

«Oye Rufi, no sé nada de ti, ¿no eres portavoz? ¿Será que estás en reflexión?», comenzó diciendo Luis Figo en sus redes sociales mencionando a Rufián tras el batacazo electoral que se habían pegado. La cosa no se quedó ahí. Después de esta reflexión, el ex futbolista portugués le felicitó por los resultados en tono de mofa: «¡¡¡Enhorabuena por los resultados electorales, pero se te ve cabizbajo será que estás cansado de tanto trabajo, ánimo campeón!!!».

Luís Figo estaba en su salsa y adjuntó una foto al mensaje en la que se a Orios Junqueras, presidente del partido, valorando los resultados de las elecciones con Gabriel Rufián a su lado. El portavoz de ERC en el Congreso aparecía cabizbajo y en un segundo plano, lo cual hacía el mensaje todavía más humillante para él porque no tiene ningún tipo de protagonismo.

Oye Rufi @gabrielrufian no sé nada de ti, no eres portavoz? será que estás en reflexión?

Enhorabuena por los resultados electorales pero se te ve cabizbajo será que estás cansado de tanto trabajo,ánimo campeón!!! pic.twitter.com/w9QGTlk71Q — Luís Figo (@LuisFigo) May 13, 2024

La guerra entre Gabriel Rufián y Luís Figo continuó con la respuesta del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados. En primera instancia retuiteó el tuit del ex futbolista portugués, para luego contestarle: «Cabeza alta siempre, Luís Figo», le replicó el político catalán, que acompañó el mensaje con una fotografía del cochinillo que le tiraron en el Camp Nou en el césped.

Figo tardó siete minutos en responderle a Rufián con un nuevo palo que desató las risas de los tuiteros: «Hum al final te encontré», señaló el luso guiñándole el ojo. Además, el tuit viene acompañado de un montaje en el que aparece Rufián tirado en el sofá, cabizbajo tras el batacazo electoral. Y es que Figo siempre le ha echado en cara el sueldazo que gana por estar más en las redes que trabajando para la ciudadanía, y aquella promesa de estar solo 18 meses en el Congreso cuando ya lleva más de diez años.