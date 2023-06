Despedida de Karim Benzema, en directo online | Rueda de prensa y última hora en vivo

Una leyenda como es Karim Benzema se despide del Real Madrid en este acto organizado por el propio club. Valdebebas reúne al delantero francés y a Florentino Pérez, que serán los grandes protagonistas del adiós de un jugador mítico como ha sido el galo, gran artífice de muchos de los éxitos del club merengue. Su futuro parece estar en Arabia Saudí, pero no es oficial y hoy podría desvelarlo. En DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online todo lo que ocurra en este homenaje a Karim Benzema,

El homenaje a Benzema, en directo

Los títulos

Karim Benzema está ahora mismo con Florentino Pérez, Nacho, Courtois, Lucas Vázquez y Modric fotografiándose con los 25 títulos que ha conseguido como futbolista del Real Madrid y su Balón de Oro también.

El madridismo

Muchos aficionados del Real Madrid se han acercado a Valdebebas a despedirse de Karim Benzema y DIARIO MADRIDISTA lo ha captado todo. El vídeo, aquí.

Saludos

Karim Benzema habla con diferentes asistentes a su acto de despedida, como es su ex compañero y actual entrenador del Castilla Raúl González Blanco.

Fotos

Karim Benzema y Florentino Pérez se están sacando fotografías con toda la Junta Directiva, además de los jugadores que han asistido al acto como Lucas Vázquez, Modric, Nacho, Courtois o leyendas como Arbeloa, Raúl y compañía.

La insignia

Florentino Pérez entrega la insignia de oro y brillantes a Karim Benzema mientras todos los asistentes al acto aplauden a ambos. Sube también Ancelotti y se fotografían los tres juntos.

Karim Benzema

«Hola a todos. Es difícil hablar con muchas emociones. Gracias al Real Madrid, a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi vida. Tengo la suerte de realizar mi sueño de niño gracias al presi. Hace mucho tiempo apenas tenía 21 años y fue a mi casa con mis padres y cuando te vi dije: «Es el hombre que ha traído a Zidane, Ronaldo y ahora me quiere en su equipo». Gracias por eso. Nunca olvidaré al Real Madrid, es imposible, es el mejor club de la historia. No hay más. Hoy es el momento de irme y ver otra historia, pero lo más importante es que he hecho lo que he ganado en el Madrid como un niño y es lo más importante. Como dije en mi primer día, uno, dos, tres, hala Madrid. Quería también decir gracias al míster, que siempre me ha dado mucha confianza, desde el inicio y nunca lo voy a olvidar. Es un entrenador top y he aprendido mucho, así que gracias por todo. No tengo muchas palabras porque es un día un poco triste porque voy a dejar este club. Me hace daño porque tenía un sueño en la cabeza porque quería acabar en el Madrid, pero en la vida a veces hay otras oportunidades. Siempre voy a mirar los partidos del Madrid. Gracias a la afición, que empujan en los partidos y darme fuerza y mentalidad y estar hoy como estoy. Gracias a todos de verdad.».

Florentino Pérez

«Buenos días a todos. Hoy es un día muy difícil para mi porque me vienen recuerdos y emociones de los últimos 14 años. Es un día de sentimientos para todos los madridista. Hace 14 años comenzó una etapa, una de las más espectaculares de nuestra historia. El presidente del Lyon nos facilitó la llegada de Karim al Real Madrid. Desde el anuncio de la despedida el pasado domingo he visto tristeza en todos los madridistas y en todos los aficionados al fútbol que se han maravillado con la magia de Karim. Te has convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. A los que sienten la tristeza es el momento de recordar que hemos disfrutado de tu fútbol, te hemos visto hacer cosas increíbles. Eso no l ovamos a olvidar. Quiero que sepas que estamos orgullosos de ti. Llegaste joven y te has convertido en uno de los mayores símbolos y leyendas del club. Formaste parte de un equipo legendario y fuiste espectacular con tu forma de entender el fútbol, tus goles. Has conseguido emocionarnos a todos. Has sido y eres un futbolista diferentes aunque algunos tardaron en entenderte. Lo has hecho con tu magia y tu afán por encontrar la belleza en el fútbol y lo has hecho con los valores del Real Madrid. Has sido un referente de compromiso, solidaridad, liderazgo… Dejas el Madrid con el cariño de todo el mundo. En todo este tiempo has ido creciendo como futbolista y persona. Has superado muchas adversidades y el peso que significa formar parte del club más grande del mundo. Lo has hecho gracias a tu familia. Querido Karim, es un día para estar feliz y sentirse orgulloso y satisfecho por todo lo que has conseguido. Tú eres uno de los elegidos que pasa a ser un mito. Aquí están todos los títulos que has conseguido con un fútbol espectacular, como el que ofreciste en la decimocuarta. Lideraste este equipo. Cuando parecía imposible y nadie creía en nosotros, ahí estuviste con tus compañeros para demostrar que el Real Madrid no se rinde nunca. Nadie podrá olvidar aquellas remontadas imposibles. Hoy eres el actual Balón de Oro por tus goles y con tu liderazgo conseguimos una gesta que será recordada eternamente. Pones fin a tu etapa en el Real Madrid. Hoy no se va un jugador más, dice adiós uno de los jugadores más increíbles de nuestra historia. Karim, has sido un ejemplo de comportamiento en nuestro club, un ejemplo para los niños que sueñan con ser como tú. Como presidente nunca he podido poner un pero en tu comportamiento o actitud. Has representado los valores del Real Madrid y te digo que te has ganado a decidir tu destino, un futuro que sólo a ti te pertenece y que tenemos que aceptar. Gracias por todo lo que nos has dado y por todo lo que has significado para el madridismo. Llegaste siendo un niño y te vas convertido en uno de nuestros grandes mitos. Tu leyenda durará para siempre. Donde te encuentres serás uno de nuestros más grandes embajadores y seguirás representando los valores del Real Madrid porque esta será tu casa. Gracias Karim por esta historia de amor al fútbol que, sin duda, será eterna».

Termina el vídeo

Karim Benzema intenta aguantar las lágrimas mientras todo el auditorio aplaude tras ver cómo acababa el vídeo homenaje a Benzema. Turno para Florentino Pérez.

Sigue el vídeo

Continúa reproduciéndose este vídeo en el que ahora se ve a Karim Benzema con los 25 títulos que ha ganado como futbolista del Real Madrid. Está igualado a Marcelo como el jugador con más trofeos en la historia del club blanco.

Emoción

En el acto hay futbolistas como Lucas Vázquez, Luka Modric o Thibaut Courtois muy emocionados al ver todas estas imágenes de Karim Benzema. Se les va a hacer duro despedir al francés. También, obviamente, el propio galo intenta aguantar los sentimientos que le nacen al ver todos estos highlights.

Un vídeo

Se comienza proyectando un vídeo sobre el paso de Benzema por el Real Madrid. Se intercalan imágenes de sus inicios cuando llegó siendo un joven chaval hasta el presente con su Balón de Oro y su despedida el otro día, además de algunos de sus mejores goles y asistencias como madridista.

¡Comienza el acto!

Todo listo ya en la Ciudad Deportiva Real Madrid. Este acto de homenaje a Karim Benzema va a arrancar ya. Ovación de los asistentes a Florentino Pérez y al delantero francés, que ya aparecen por el auditorio.

Su último gol

El pasado domingo contra el Athletic metió su último gol con la camiseta del Real Madrid. Fue de penalti, pero los aficionados lo celebraron por todo lo alto en el Santiago Bernabéu. Así rugió y festejó el feudo madridista. El vídeo, aquí.

Manteado

En su último partido en el Santiago Bernabéu, ante el Athletic Club, Karim Benzema y Marco Asensio fueron manteados por sus compañeros. Todas las imágenes, en este enlace.

Los aficionados

El pasado domingo los aficionados del Real Madrid pasaron por el micrófono de OKDIARIO para hablar sobre la trayectoria de Karim Benzema y lo que supone su marcha después de más de una década haciendo goles con el club merengue. El vídeo, pinchando aquí.

Un detalle

Karim Benzema tuvo un detalle precioso con Florentino Pérez el pasado domingo en el Santiago Bernabéu al regalarle su camiseta y ponerle una dedicatoria al presidente que apostó por su fichaje hasta tal punto de presentarse en su casa cuando era un chaval para convencerle de que dejara el Lyon para llegar al club blanco. La información, aquí.

Su sustituto

Mucho se está hablando del delantero que sustituirá a Karim Benzema en el Real Madrid. Kai Havertz es la opción más posible para llegar al Santiago Bernabéu, pero Harry Kane está como loco por cambiar el Tottenham por el club de Concha Espina. Toda la información, pinchando aquí.

El capitán

Karim Benzema abandona el Real Madrid y queda libre el brazalete de capitán. Nacho Fernández será el heredero de tal puesto. El canterano tendrá que ejercer de líder del conjunto blanco ahora que ya ha decidido continuar en el Santiago Bernabéu. Todos los detalles, pinchando en este enlace.

Dudas

Karim Benzema tuvo dudas hasta el último momento. Quedarse en el Real Madrid una temporada más o marcharse a Arabia Saudí. Finalmente ganó la segunda opción y así se lo comunicó al club el pasado domingo. Así fueron las horas frenéticas en las que el delantero tomó dicha decisión. Pincha aquí para conocer la información.

Una nueva era

Hoy se despide uno de los grandes iconos del Real Madrid en la última década. Karim Benzema dice adiós, pero no será el único en irse ya que jugadores como Hazard, Asensio o Mariano también abandonan el Santiago Bernabéu. Empieza una nueva era en Concha Espina. Todos los detalles, pinchando aquí.

A qué hora empieza

El acto está programado para que comience a las 12:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Este homenaje a Karim Benzema, en el que estará presente Florentino Pérez, se celebrará en la Ciudad Deportiva Real Madrid.

Dónde ver por TV

Para ver en directo por televisión el acto de homenaje a Karim Benzema habrá que recurrir a Real Madrid TV, que lo retransmitirá íntegramente. Por otro lado, también se puede ver en streaming y en vivo online mediante la web de Real Madrid TV.

Llega el adiós

¡Muy buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de todo lo que ocurrirá en este acto de homenaje y despedida que el Real Madrid le ha preparado a una leyenda como es Karim Benzema, que dice adiós al club blanco tras 14 temporadas en el Santiago Bernabéu.