Rüdiger sorprende con su futuro: su plan no es retirarse en el Real Madrid

Antonio Rüdiger es indiscutible en el Real Madrid a día hoy. El central se ha convertido por méritos propios en un fijo en los planes de Carlo Ancelotti siendo uno de los jugadores más queridos en el Santiago Bernabéu. El jugador, sin embargo, acaba de realizar unas declaraciones sorprendentes sobre su futuro y su retirada del fútbol profesional.

«Para ser honesto en el fútbol nunca sabes pero ahora mismo estoy muy a gusto y muy feliz en el Real Madrid, no quiero irme pronto. En el futuro quién sabe si volvería a Italia», dijo el jugador sobre los siguientes pasos en su carrera deportiva. Hay que recordar que Rüdiger acaba de cumplir 32 años.

El central no escatimó ningún elogio para el país donde despuntó como futbolista. «Italia fue una liga muy importante para mí en el pasado porque aprendí a ser como defensor y en general me gusta el país. Me encanta la comida, todos sabemos que la mejor pasta y la mejor pizza están allí, entonces realmente disfruté mi tiempo en Italia. Tiene grandes clubes como la Juventus, Nápoles, Roma, los clubes de Milán…», añadió dejando abierto la puerta de regreso.

Rüdiger no oculta su admiración por un fútbol italiano en el que permaneció dos temporada como jugador de la Roma. El jugador estuvo de 2015 a 2017 en el club de la capital tras ser cedido por un Stuttgart que no le valoraba. En el país transalpino se convirtió en el zaguero que es hoy día ejecutando el club al que le cedieron su opción de compra y posteriormente vendiéndole al Chelsea por 40 millones de euros.

Como es bien sabido, el alemán decidió firmar como agente libre por el Real Madrid en 2022 ganando dos Champions desde su aterrizaje. Rüdiger ahora pone en duda que su último club sea el equipo blanco debido a sus buenos recuerdos con respecto a la Serie A italiana. Allí estuvo dos temporadas y se convirtió en el mejor central del mundo.