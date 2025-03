Así fue la locura madridista en el Metropolitano: corriendo a lo Rüdiger y 3.500 aficionados felices

Rüdiger marcó el quinto penalti, con algo de suspense, en la tanda y el manicomio que tanto le gusta al Real Madrid hizo acto de presencia en el Metropolitano. El alemán salió corriendo con ese particular estilo que sólo tiene él mientras todos sus compañeros le seguían alzando las rodillas. ¿El destino de esa carrera? El fondo norte del estadio rojiblanco, donde estaba la afición madridista.

Allí se congregaron todos los jugadores del Real Madrid, titulares y suplentes, incluso los que no estaban convocados, como Carvajal o Ceballos, para comenzar su particular fiesta mirando al cielo del Metropolitano, donde había 3.500 aficionados del conjunto blanco que habían sufrido durante más de 120 minutos con un único objetivo: estar en cuartos de final de la Champions.

En ese fondo la fiesta perduró varios minutos. No era para menos. La gesta era de esas que se recordarán para la eternidad. No fue la más brillante, la más bonita, pero qué más daba. Era la del Real Madrid y la Champions y es que no hay historia de amor más pura y sólida. Ambos se adoran y juntos hacen cosas como la vivida en un derbi continental que no olvidarán ni unos… ni otros.

Arenal, siguiente parada

El Real Madrid se medirá al Arsenal en Londres el martes 8 de abril a las 21:00 hora, mientras que la vuelta se celebrará el miércoles 16 de abril en el estadio Santiago Bernabéu. Por lo tanto, los blancos disputarán de nuevo una eliminatoria larga, como el derbi de los octavos de final.

Hay que recordar que esta será la segunda vez que el Real Madrid y el Arsenal se miden en la Champions. La primera vez fue en 2006 y en octavos de final. Los ingleses asaltaron el Bernabéu en la ida con un partido soberbio de Henry, mientras que en la vuelta empataron a cero y los blancos cayeron eliminados.