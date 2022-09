Antonio Rüdiger está encantado con su nueva aventura en el Real Madrid. El central se encuentra con su selección concentrado para los compromisos que cerrarán la Liga de Naciones 2022 y allí se ha pronunciado acerca de sus primeros meses en el club. Entre los elogios a Ancelotti, habla de la grandeza de la entidad, señalando que para él jugar en el conjunto blanco es «algo más grande» que un sueño: «No puedo llamarlo así, es una fantasía, algo que no estaba a mi alcance».

Sobre su fichaje por el Real Madrid, el jugador señala que «siempre fue mi sueño jugar en la Premier League, el Real Madrid era una fantasía, algo más grande que no estaba a mi alcance». «Me di cuenta de eso después de mudarme, fue cuando no podía creerlo, era una sensación brutal. Nunca pensé que viviría algo así», revela el central.

El nuevo central madridista está encantado y totalmente adaptado en sus primeros meses en Valdebebas. Tal y como señala, «nunca un equipo me lo había puesto tan fácil» en lo que se refiere a la adaptación. De todos los compañeros, con el que más se ha compenetrado desde el principio ha sido con Toni Kroos, un jugador al que ya conocía de la selección alemana, pero con el que apenas tenía relación y con el que ahora se deshace en elogios.

«Nos llevábamos bien, pero sólo intercambiábamos un ‘hola’ y ‘adiós’. No tuvimos suficiente tiempo. En el Real Madrid he conocido a otro Toni. Habla muy bien español, es completamente abierto y muy servicial. Me ha apoyado con el idioma desde el primer día y se ha ofrecido a ayudarme con otras cosas. Lo que ha logrado desde que llegó es increíble. Este prestigio y este respeto que se le muestra aquí en el club y en España en general habla por sí solo y, por supuesto, también es un aliciente para mí», ha revelado el jugador germano sobre su compatriota.

En la entrevista concedida al medio alemán Sport1, el jugador habla sobre todas las sensaciones que ha vivido desde su llegada a la capital, además de revelar varios de los entresijos del vestuario, en el que «Benzema es el jefe», apunta. Además, cuenta que sus compañeros le llaman ‘Rudi’ para diferenciarlo del otro Toni –Kroos–. Sobre su relación con el idioma, apunta que ya entiende «mucho» y que puede «pronunciar muchas palabras», pero que en el vestuario también se habla inglés, francés, portugués y alemán.

Aunque lo que más destaca es su relación con Carlo Ancelotti. Rüdiger se quedó sorprendido con la visita sorpresa que le hizo el técnico en su casa nada más aterrizar, antes de ser presentado. Entonces, el italiano se presentó en su casa para conocerlo y comer junto a él y su familia, metiéndose en el bolsillo la confianza del jugador.