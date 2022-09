Antonio Rüdiger atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que medirá en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Leipzig, un duelo perteneciente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. El central alemán está viviendo su primera temporada como jugador madridista.

Debutar en Champions

“Espero que me toque jugar. Es un placer y algo de nervios”.

Goles

“Es una de mis cualidades. Me gusta atacar. Trabajo en eso y me planteo meter todos los goles que puedo, sobre todo si son importantes. El año pasado metí cinco goles y este año me gustaría marcar más”.

Werner

“Timo y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y me encanta verlo en el campo. En esta ocasión no será mi amigo, será mi rival. Uno de los objetivos será contrarrestar a Timo”.

Faltas de Vinicius

“Eso es a lo que se dedica Vinicius. Regatea y es comprensible que haya rivales que le quieran hacer daño. Se puede comprender como algo normal porque es una de sus principales novedades. Todos quieren hacer su trabajo, Vini también. Es un enorme jugador y todos lo saben. Sigue haciendo lo que estaba haciendo el año pasado. Es un chico tranquilo al que le gusta divertirse. Cuando sabe que le tienes de tu lado te sientes más tranquilo porque es un enorme jugador. Es una persona con la que me gusta estar”.

Hablar en el campo

“Para mí es muy importante hablar dentro del campo. Nos facilita la vida. Durante el partido es algo natural en mí. En cuanto al español hablo en el campo”.

Palabras de Neymar

«No sé qué decir ante esa afirmación. No sé si le doy miedo a alguien, lo que sí que me gusta es ser agresivo pero con justicia, siendo limpio; mis estadísticas lo dicen: en los últimos cinco años no me han sacado ninguna roja. Mi naturaleza es jugar con fuerza».

Mejora

“Con la edad llegan más experiencias y madurez. Errores se cometen siempre. Estar en una nueva liga me ayuda a tener nuevas experiencias. Ahora ya sé como mejorar las cosas mejor, soy más experimentado y lo tomo todo con más tranquilidad”.

Alaba

«Con Alaba o Militao lo cierto es que con el idioma no hay problema. Es normal hablar en español, estamos en España. También sé italiano».

Nkunku

«Es un buen jugador joven. El mejor de su equipo en la última temporada».

Ambiente

«Son todo gente normal. La sensación y la adaptación ha sido la más cómoda que he tenido».