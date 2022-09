El Real Madrid supera la ‘Karimdependencia’

El Real Madrid ha demostrado en los últimos diez días que es un equipo en mayúsculas. Cuando Benzema se lesionó a la media hora del encuentro que enfrentó a los blancos y al Celtic en Glasgow, el temor se instaló en un madridismo que cruzaba los dedos para que la dolencia que sufrió el capitán fuese lo más leve posible. Aquella misma noche, el equipo respondió ganando en la segunda parte a los escoceses 0-3. No obstante, por delante todavía quedaban las mayores pruebas. Tres partidos hasta el parón de selecciones que iban a terminar con la disputa del derbi en el Metropolitano. Ancelotti y su equipo tenían que demostrar que también saben vivir sin el que, según el italiano, es el jugador más importante de la plantilla.

El Real Madrid encaró el primer duelo sin Benzema ante el Mallorca y el resultado fue el esperado. Una victoria contundente, aunque no sin sufrimiento. Aquella mañana fue Hazard el que suplió al francés y el resultado no fue el esperado, pero emergió la figura de un Rodrygo que dejó claro que podía suplir a la perfección la ausencia de Karim. El pasado miércoles, ante el Leipzig en Champions, Ancelotti se decantó por el brasileño y el equipo volvió a responder. No obstante, todavía quedaba la última prueba de fuego. El derbi en el Metropolitano.

El Real Madrid tenía el reto de ganar el duelo contra los rojiblancos sin Benzema. Y así lo hicieron. Una victoria clara que se complicó en los minutos finales por un fallo de Courtois y Militao. No obstante, los blancos ganaron el duelo, se mantuvieron invictos, demostraron que la Karimdependencia siempre va a estar, pero se puede superar y que hombres como Rodrygo, Valverde, Vinicius o Tchouaméni son el futuro, pero también el presente.

Tras el encuentro, Ancelotti, que estaba tremendamente orgulloso del rendimiento de su equipo en este primer tramo de temporada, reconoció que «el equipo ha reemplazado bien a Karim». «Lo hemos hecho bien, todos los que han jugado en esta posición lo han hecho bien, hoy Rodrygo marcó un gol espectacular, la salud de la plantilla es muy alta», añadió.

La realidad es que en estos tres partidos el Real Madrid ha hecho 11 goles que se han repartido en seis jugadores. Valverde, con tres dianas, es el que más veces ha visto la portería contraria. Al uruguayo le siguen Vinicius, con dos goles, y Rodrygo, con otro par de tantos. Uno han hecho Modric, Asensio, Hazard y Rüdiger. Un equipo coral que se ha crecido ante la baja del que es su principal referencia dentro y fuera del campo.