Rodrygo: «Me quedo con el primero, pero son dos golazos»

Rodrygo Goes fue la estrella de la victoria del Real Madrid ante el Cádiz. El brasileño hizo dos golazos y asistió a Bellingham en el tercero. Tras el duelo, atendió a los medios oficiales del club y explicó cómo ha vivido el partido: «Lo he visto muy bien. Ha sido difícil, pero lo controlamos bien. Yo estoy contento por los dos goles y la asistencia, pero lo importante es la victoria».

A continuación, Rodrygo no dudó en explicar como fueron su dos «golazos». «En el primero no tenía mucho que hacer porque me cerraron, sólo me quedaba el caño y luego pude patear», comentó. Sobre el segundo, explicó lo siguiente: «Fue un contraataque. Me pasa Valverde, Bellingham me libera espacio, pude regatear y meter otro golazo», aseguró con una gran sonrisa. Además, se quedó con el primer tanto, aunque reconoció que los dos son golazos: «Creo que el primer es más bonito, pero los dos son golazos».

Sobre cómo se enteró de que tenía que jugar, Rodrygo relató todos los problemas que sufre y que le iban a hacer descansar, aunque finalmente no fue así. «Unos minutos antes de salir a calentar. Estaba tranquilo porque no estaba muy bien. Me dolía la rodilla y el diente, estaba descansado, pero me tocó jugar», explicó el brasileño.

El delantero brasileño se congratuló por su buen estado de forma, con cinco goles y cuatro asistencias en los últimos tres partidos del Real Madrid. «Estoy muy contento. Es fruto de mi trabajo. Trabajo para dar goles, asistencias y ayudar a mi equipo como sea. Están saliendo bien las cosas», dijo.

Gonzalo debuta con el Real Madrid

Gonzalo debutó en partido oficial con el Real Madrid en Liga frente al Cádiz. El canterano, que saltó al terreno de juego en el minuto 78 en lugar de Rodrygo, mostró su felicidad ante los medios del club: «Estoy feliz. Al principio estaba nervioso, pero luego en el campo se me ha pasado. Estoy agradecido por esto. Desde pequeño soñaba con jugar con el primer equipo porque siempre he sido madridista».

«Era la primera vez que viajaba con el primer equipo y es una experiencia nueva. Los compañeros son muy agradables y hacen de esta experiencia mucho más fácil», añadió.

Sobre lo que le dijo Ancelotti, el cantero explicó que le ha pedido que disfrute y que jugase como lo sabe hace, para ayudar al equipo tanto ofensivamente como defensivamente. De los consejos de los compañeros dijo lo siguiente: «Me han dicho que disfrute de la experiencia, que saliera al campo feliz y ayudase a los compañeros. También que recordaré este día».

Gonzalo también desveló lo que va a hacer con la camiseta de su debut: «Me la voy a quedar, le pediré a los compañeros que me la firmen y la guardaré para el recuerdo».

También destacó el nivel de la cantera: «Al igual que Nico Paz y yo, hay muchos jugadores de la cantera que sueñan con este momento. Con mucho trabajo, ilusión y ambición se ha podido dar esta oportunidad».

Por último, analizó el partido: «Ha sido un rival bastante difícil, en un campo complicado y con una afición que apretaba desde el principio hasta el final. Ha sido una victoria trabajada y muy merecida».