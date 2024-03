Robinho acusa de racista a la justicia italiana tras condenarle por violación: «Si fuera blanco…»

Robinho, ex jugador del Real Madrid, Manchester City o Milan, entre otros, fue condenado por la justicia italiana a nueve años de prisión por una violación grupal aunque el brasileño sigue insistiendo en su inocencia. De hecho, en las últimas declaraciones realizadas por el ex futbolista, tacha al sistema judicial italiano de racista.

Según ha afirmado el brasileño, si la acusación se hubiera vertido sobre un italiano blanco el resultado del juicio hubiese sido muy diferente. «Si mi juicio fuera para un italiano blanco, sería muy diferente. Sin dudas», ha asegurado Robinho. Según defiende el carioca, posee pruebas suficientes que le declararían inocente, pero el juez no ha querido ni siquiera valorarlas.

«Sólo jugué cuatro años en Italia y estoy cansado de ver historias de racismo. Desafortunadamente esto continúa hasta el día de hoy. Fue en 2013, estamos en 2024. Los mismos que no hacen nada con este tipo de actos (racismo) son los mismos que me condenaron», ha denunciado Robinho que siempre ha defendido su inocencia puesto que la relación con la víctima fue breve, superficial y consentida, según el jugador.

«Tuvimos una relación superficial y rápida. Intercambiamos besos. Había otras personas en el lugar. Cuando vi que ella quería seguir con otros chicos, me fui para casa», ha revelado el ex futbolista de la selección brasileña. Lo cierto, es que la Policía no pudo encontrar restos del ADN del ex delantero en el examen a la chica. «Nunca lo negué. Fue consensuado. Nunca lo negué. Podría haberlo negado, porque mi ADN no está ahí. Pero no soy un mentiroso», ha insistido.

Uno de los pilares de la defensa de Robinho es que la chica se encontraba sobria durante la noche en la que se produjo la relación entre ellos pero la Policía posee audios que contradicen esta versión. En las pruebas que manejan las autoridades se escucha a Robinho diciendo que «la mujer está totalmente borracha», un comentario que el ex futbolista sitúa fuera de contexto. «Digo cosas controvertidas en esos audios pero estaba con gente que me perseguía. Esa es la realidad de los sonidos», justifica.

Ahora, el caso pasa a la justicia brasileña que tendrá que determinar dónde cumple la condena Robinho. El Tribunal Superior de Justicia de Brasil debe juzgar la petición de la justicia italiana que quiere que el futbolista pague por su delito en territorio brasileño. «Espero que aquí en Brasil pueda tener la voz que no tuve en el extranjero. Quiero mostrar mis pruebas que son relevantes para cualquiera menos para ellos (la Justicia italiana). Todos los que juzgan, podrán ver mis pruebas. Yo no soy ese monstruo. Durante 10 años dejé de ser una persona y me convertí en otra», ha relatado Robinho en una entrevista concedida a TV Record.

Robinho y su paso por el Madrid

Han pasado casi veinte años desde que Florentino Pérez probase con el carioca una novedosa estrategia en su política de fichajes que es la que predomina en la actualidad. El Real Madrid se fijó en un joven jugador que brillaba en el fútbol brasileño y cuyo potencial estaba fuera de toda duda. La calidad y la habilidad que atesoraba Robinho ilusionó a la afición madridista y, aunque en su paso por el club blanco marcó 35 goles y repartió 27 asistencias, lo cierto es que se esperaba más de él.

«Sé que algunos esperaban que ganase el Balón de Oro. Cuando Pelé habla sobre ti, todo el mundo lo escucha pero no hay ni habrá otro Pelé», asume Robinho que, sin embargo, guarda un gran recuerdo de su paso por el Real Madrid. «Mi debut fue algo mágico. Me gustaría ver a Florentino Pérez y darle un abrazo, él me dio la oportunidad de venir a Europa. No me arrepiento de haberme ido del Madrid, pero sí de acabar mal con ellos», ha confesado.