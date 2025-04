La remontada empieza por Mbappé

No, Mbappé no fue el peor jugador del Real Madrid el pasado martes en el Emirates Stadium en la ida de los cuartos de final de la Champions que midieron a los blancos contra el Arsenal. Los hubo peores y mejores. No muchos, ya que el nivel estuvo realmente bajo, pero hubo algún futbolista de los blancos que se pudo salvar. Obviamente, por encima de todos, un Courtois que fue el único que estuvo a la altura de la situación.

Mbappé gozó de una gran ocasión contra el Arsenal. La mejor oportunidad de la que gozaron los blancos en el Emirates en 90 minutos de sufrimiento, primero, y descalabro, después. Kylian es verdad que lo intentó, aunque con poco éxito. Como la gran mayoría de sus compañeros.

El próximo miércoles, a las 21:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid necesita la versión más killer del francés. No hay espacio para fallos absurdos. Para errores que no debería tener un futbolista de su calidad. No está permitido plantarse delante del portero y disparar al muñeco. Los blancos tienen que tener sobre el césped al mejor Mbappé, ese, por ejemplo, que fue capaz de ganar casi él solo una final del Mundial contra Argentina. Un jugador diferencial.

Mbappé tiene que ser el jugador que lleve a los blancos a la victoria. Y más que eso, a la clasificación. Para eso, el Real Madrid ha estado siete años esperándole. Desde el Bernabéu confían en que la primera gran noche como madridista del galo llegue este miércoles con una remontada que, de conseguirse, pasará a formar parte de la historia más brillante del club de las 15 Copas de Europa.

El sueño de Mbappé

Mbappé siempre ha soñado con ganar la Champions. Por eso, el galo fichó por los blancos, donde más cerca estás de conquistar el continente. Nadie lo ha hecho más veces que el Real Madrid a lo largo de su historia y ahora quiere ser el francés el que salga en esas fotos que engalanan Valdebebas y el Bernabéu con los campeones de Europa.

«El Balón de Oro es individual, yo he dicho siempre que jugar aquí es lo más importante. Ser parte de la historia del mejor club del mundo no tiene precio, así que me quedo con ganar la Champions. ¿Goles? Quiero marcar goles, pero lo más importante es hacer historia aquí y ganar muchas copas, la Liga, la Champions…», aseguraba recientemente en una entrevista concedida a La Sexta.