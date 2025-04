Courtois se culpa del primer gol de Rice: «Podía haber puesto uno más en la barrera»

Thibaut Courtois fue el mejor del Real Madrid en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions contra el Arsenal, pero ni con una actuación repleta de paradas salvadoras pudo evitar una debacle que deja a los blancos al borde de la eliminación. El belga, pese a su partidazo, hizo autocrítica y se culpó del primer cañonazo de Declan Rice por no ordenar a un jugador más que formase la barrera.

El centrocampista del Arsenal se sacó una rosca perfecta en ese primer gol y en el segundo la clavó por el único lugar de la escuadra al que no podía llegar Courtois. Sencillamente espectaculares los disparos de Rice que mataron al Real Madrid. El portero belga, que reaparecía con el Real Madrid casi un mes después de su lesión, desveló que «en las faltas» pensaba que «había metido bien la barrera».

«Obviamente, sabía que tendría trabajo. Es un equipo que ataca bien», confesó sobre su recital de estiradas. «En las faltas, pensé que había metido bien la barrera. Siempre meto un hombre de más para que esa comba no pase. Puedo tomar esa responsabilidad, podía haber puesto un hombre más incluso, pero pensé que no iba a coger tanta comba. Y el segundo es un golazo. Son dos faltas innecesarias, donde no hay peligro. Quizá no hay que hacer esas faltas. Seguir estudiando para que en la vuelta no nos metan esas», analizó.

«El Arsenal es fuerte, presiona bien, juega bien entre líneas. En la primera parte aguantamos bien y creamos peligro en la contra. Pero en l asegunda parte olvidamos el jugar bien al fútbol No diría pánico, pero no estábamos tranquilos con balón. Y marcan dos golazos de falta y luego el tercero. No reaccionamos bien. El 3-0 es difícil, pero hay que creer en este equipo. Creo que es posible. Hay que corregir los fallos. Y a intentar ganar. Si metemos dos goles rápidos, el tercero viene solo», añadió Courtois, alabando el buen partido del equipo inglés.

Courtois y el problema del Real Madrid

Courtois descartó que la derrota se debiera a una falta de control del Real Madrid sino a «la fuerza del otro equipo». «Se ha planteado bien. En la primera parte salimos bien de la presión y es lo que queríamos en la segunda, pero no salió. Toca mejorar y aprender», finalizó.