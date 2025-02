Los regalos de Medina Cantalejo: Muñiz Ruiz pitará al Real Madrid tras la bronca por expulsar a Flick

Alejandro Muñiz Ruiz será el encargado de pitar al Real Madrid en Barcelona, en el partido en el que los blancos se enfrentan al Espanyol. Una designación más que llamativa –y polémica– si se tiene en cuenta el reciente historial del árbitro. En apenas unas semanas ha pasado de llevarse una bronca de Medina Cantalejo por tener «poca cintura» al expulsar a Flick y de provocar desde el VAR la expulsión de Vinicius en Mestalla, por una supuesta agresión ocultando además la provocación de Dimitrievski.

A esas acciones, ya de por sí controvertidas, se suma una actuación dantesca en un Leganés-Villarreal, pitando dos penaltis más que discutibles a los amarillos, expulsando a dos jugadores pepineros y anulando otra roja a los visitantes. Todo, tras ser corregido tres veces desde el VAR.

Después de ese encuentro, se reveló el audio en el que Medina Cantalejo le canta las cuarenta por expulsar a Flick por protestar. Mientras que el presidente del CTA instigaba a sus pupilos a implantar una ley del miedo que impide las protestas, amonestando o expulsando a las primeras de cambio, abroncaba a Muñiz Ruiz pidiéndole «más cintura» al mostrarle la roja al entrenador del Barcelona. Todo, cuando el colegiado era, precisamente, el alumno más aventajado de esa directriz marcada por el colegio arbitral, puesto que era el que más tarjetas mostraba por las quejas sobre sus decisiones.

Después de todo ello, llegó el Valencia-Real Madrid. Un partido de lo más caliente para el que le pusieron en el VAR. Volvió a liarla. Entonces, llamó a Soto Grado para que acudiera al monitor a ver una supuesta agresión de Vinicius, que no dejaba de ser un empujón a Dimitrievski. Eso sí, la secuencia al completo en la que se veía como el portero se acercaba al brasileño y le tiraba de la camiseta de muy malas maneras para que se levantara del suelo lo ocultó.

Como premio a esa actuación han llegado dos partidos importantes. Inmediatamente después fue designado para uno de los gordos de Copa del Rey, puesto que pitó al Atlético de Madrid en dieciseisavos ante el Marbella. Y, tras un Osasuna-Rayo, le llega como regalo el Espanyol-Real Madrid.

Medina Cantalejo premia a Muñiz Ruiz

Además de lo sucedido en Mestalla, Muñiz Ruiz ha tenido errores graves contra el Real Madrid en múltiples ocasiones. Sin ir más lejos, en la última vez que le pitó –ante el Alavés en el Bernabéu– desquició tanto a los madridistas que el estadio explotó al grito de «¡Negreira, Negreira!». Pero frente al Rayo, el curso pasado en Vallecas, en un empate a uno, intentó perjudicar gravemente a los blancos.

Primero, anuló un gol de Joselu por fuera de juego que tuvo que ser corregido desde el VAR y, en el 95′ le mostró la segunda amarilla a Carvajal por un supuesto cabezazo que no existió. Había amonestado al lateral dos minutos antes y no se lo pensó para sacarle la segunda pese a que no hubo nada más que un intento de proteger el balón. Al ser amarilla, la acción no pudo ser revisada.

Amplio historial contra el Madrid

Desde el VAR, también ha tenido actuaciones más que cuestionables. El árbitro gallego no llamó a Alberola Rojas para revisar una clara mano de Llorente en el área, además de un penalti de Sabaly sobre Ceballos. Sí que le avisó del cometido por Rui Silva sobre Vinicius. El pasado curso, en el Pizjuán ante el Sevilla, anuló desde el VAR un gol de Valverde, por un fuera de juego de Bellingham que dejó muchas dudas. Además, pasó por alto un claro penalti de Navas sobre Vinicius, al que le empujó por detrás.

Su historial contra el Real Madrid se remonta a años atrás, cuando pitaba en la extinta Segunda B, en dos de los tres partidos que arbitró al Castilla. En la temporada 2016-17, pitó al filial en el Di Stéfano, en la derrota por 0-4 contra el UD Logroñés que acabó con Achraf Hakimi expulsado por roja directa y con un penalti en contra de los blancos. Dos temporadas después pitó un penalti en el último minuto ante la Ponferradina, en El Toralín, que permitió a los castellanoleoneses imponerse por 3-2.