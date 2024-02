Increíble: Carvajal fue expulsado por una agresión inexistente a Kike Pérez

Dani Carvajal fue expulsado en el descuento del partido ante el Rayo Vallecano por una doble amarilla más que increíble. El lateral derecho del Real Madrid se marchó a los vestuarios antes de tiempo después de que Muñiz Ruiz le mostrase dos amonestaciones prácticamente seguidas. La primera de ellas, por protestar una acción en el descuento y la segunda por una supuesta agresión a Kike Pérez que no existió.

El jugador del Real Madrid se marchó al vestuario por propinarle un supuesto cabezazo a Kike Pérez, según la interpretación del colegiado. «Le das un cabezazo», le espeta el árbitro a Carvajal al ser expulsado, algo que no pasó, puesto que el defensor madridista se frena en carrera tras ser agarrado y únicamente busca el contacto con el cuerpo.

La acción supuso la segunda amarilla para el lateral de Leganés, lo que impidió que Melero López corrigiera desde el VAR la decisión de Muñiz Ruiz, puesto que sólo pueden entrar a valorar acciones de roja directa. Antes, el madridista había protestado airadamente una decisión del colegiado gallego que le llevó a ver la primera cartulina amarilla. Apenas dos minutos después, en el 95′, fue expulsado.

No hubo agresión de Carvajal

Dani Carvajal fue expulsado por una supuesta agresión a Kike Pérez que no existió. De hecho, es el madridista el que recibe la falta, puesto que trata de salir con el balón en conducción y es el rayista el que le agarra de la camiseta para evitarlo. Entonces, el lateral se frena y busca el impacto de su cuerpo con el jugador del Rayo, aunque en ningún momento llega a propinarle un cabezazo, que fue lo que entendió el colegiado.

No fue la única acción polémica del partido, puesto que el VAR tuvo que intervenir hasta en tres ocasiones. En esta ocasión, al no tratarse de una expulsión por roja directa, puesto que era la segunda amarilla, Melero López no pudo intervenir para corregir la decisión tomada por el árbitro. De haberle mostrado de primeras la roja, el várbitro podría haber intervenido al no haberse producido el cabezazo que Muñiz Ruiz entendió ver.

En los primeros minutos de partido, el colegiado había anulado el gol de Joselu por un fuera de juego inexistente, lo que hizo que desde Las Rozas corrigieran al árbitro al comprobar que Aridane habilitaba claramente al delantero. Sí que acertó minutos después anulando otro gol de Joselu, puesto que en esa ocasión el balón sale completamente por la línea de fondo antes del centro de Lucas Vázquez.

La acción que marcó el partido fue una mano de Camavinga en el área. En un disparo de Trejo desde la frontal, el francés se encontraba girándose y el balón le impactó en la mano. El colegiado no lo vio en primera instancia y señaló córner, puesto que el esférico salió del terreno de juego. Sin embargo, tras verlo Melero López, le avisó de que revisara la jugada en el monitor, lo que le llevó a indicar la pena máxima en favor del Rayo.