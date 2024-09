Muñiz Ruiz, un sospechoso habitual contra el Real Madrid, que ya hizo de las suyas con el Castilla

El arbitraje del colegiado Alejandro Muñiz Ruiz no gustó nada al Real Madrid. El gallego fue el encargado de dirigir en el Santiago Bernabéu el duelo ante el Alavés y llamó la atención que no mostrara ninguna amarilla al rival, a pesar de que cometió más faltas que los de Ancelotti. No es la primera vez que el árbitro tiene una actuación tan polémica contra los madridistas, tanto desde el césped como desde la sala VAR. De hecho, su historial se remonta a varios años atrás, cuando todavía pitaba en Segunda B, donde coincidió con el Castilla.

Muñiz Ruiz lleva, con esta, tres temporadas pitando en Primera División. El colegiado, a sus 33 años, ha tenido un ascenso meteórico hasta alcanzar la máxima categoría. En ella, ha pitado en tres ocasiones al Real Madrid, con dos victorias –la de la pasada jornada ante el Alavés y una ante el Mallorca en año pasado– y un polémico empate en Vallecas frente al Rayo Vallecano.

Los madridistas se cargaron con cuatro tarjetas, mientras que los vitorianos se fueron de rositas. Llamó la atención la primera que mostró, a Fede Valverde, después de que le hicieran una falta por un agarrón. Señaló falta del uruguayo y, además, le enseñó la amarilla. Después, sacó otra a Vinicius por quejarse de una patada en el tobillo de Mouriño donde no pitó ni la falta.

El pasado curso, ante el Mallorca, en una victoria por 1-0 del Real Madrid, ya perdonó a Van der Heyden la segunda amarilla tras una fea acción con Rodrygo, permitiendo además el habitual juego duro de Maffeo contra Vinicius. Aunque fue contra el Rayo con el que tuvo peor actuación. Entonces expulsó a Carvajal al entender que daba un cabezazo –inexistente– a un rival, pitó un penalti de Camavinga y perdonó otro claro sobre el francés.

Muñiz Ruiz también actuó en contra en el VAR

Desde el VAR, también ha tenido actuaciones más que cuestionables. El árbitro gallego no llamó a Alberola Rojas para revisar una clara mano de Llorente en el área, además de un penalti de Sabaly sobre Ceballos. Sí que le avisó del cometido por Rui Silva sobre Vinicius. El pasado curso, en el Pizjuán ante el Sevilla, anuló desde el VAR un gol de Valverde, por un fuera de juego de Bellingham que dejó muchas dudas. Además, pasó por alto un claro penalti de Navas sobre Vinicius, al que le empujó por detrás.

No queda ahí la cosa. Muñiz Ruiz ha pitado el doble de ocasiones al Barcelona que al Real Madrid y el conjunto culé siempre ha ganado. Seis triunfos en seis encuentros de los barcelonistas, uno de ellos en semifinales de la Supercopa, ante Osasuna el pasado curso. En el último encuentro de los azulgranas, ante el Girona, anuló el penalti pitado por mano clara de Iñigo Martínez, tras verlo en el VAR.

Sus polémicas con el Castilla

Si nos remontamos a hace varios años, cuando arbitraba en la extinta Segunda B, aparecen las tres ocasiones en las que pitó al Real Madrid Castilla. En la temporada 2016-17, pitó al filial en el Di Stéfano, en la derrota por 0-4 contra el UD Logroñés que acabó con Achraf Hakimi expulsado por roja directa y con un penalti en contra de los blancos. Dos temporadas después pitó un penalti en el último minuto ante la Ponferradina, en El Toralín, que permitió a los castellanoleoneses imponerse por 3-2.

Sólo una victoria, en la temporada 18-19 frente a Unionistas de Salamanca, por 1-4. Sin embargo, en este encuentro, como sucediera ante el Alavés el pasado martes en el Bernabéu, cargó a los madridistas de cartulinas. Entonces mostró cinco, mientras que a los salmantinos no les sacó ninguna. En total, en sus tres partidos en Segunda B, enseñó 11 amarillas y una roja al segundo equipo blanco.