Guti pide disculpas a Atlético y Rayo por su comentario: «Estuvo fuera de lugar»

Guti ha pedido disculpas a Atlético y Rayo Vallecano por sus palabras en un acto de Mahou la pasada semana. Tras el revuelo generado por sus declaraciones, el ex jugador del Real Madrid, actualmente comentarista de los partidos de la Liga en DAZN, ha salido al paso en sus redes sociales para disculparse con aquellos que se hayan sentido ofendidos por decir que «donde esté un concierto que se quite un Atlético-Rayo».

«Quiero pedir disculpas por mi comentario desafortunado del otro día en el evento de la Liga y Mahou», comenzó diciendo Guti en sus redes sociales tras su comentario desafortunado que ha causado un gran revuelo. «Fue una broma fuera de lugar», añadió. Acto seguido, el ex futbolista elogió a los dos clubes: «El Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano son dos grandes clubes que nos han dado a todos los apasionados al fútbol grandes momentos deportivos. Pido disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos».

Todo comenzó con motivo de la cancelación de los conciertos en el Santiago Bernabéu tras las denuncias de los vecinos por el ruido. Cuando le preguntaron a Guti por este tema, dijo: «Nos encantan los conciertos y ojalá haya muchos en Madrid. Es una ciudad que lo necesita. Yo, por ejemplo, soy un apasionado de la música. Me encanta el poder ir a un concierto», empezó diciendo el ex del Real Madrid en un acto de Mahou, para luego rematar con una frase que ha provocado que la ira de los aficionados del Atlético: «Donde esté un concierto que se quite un Atlético-Rayo».

Estas palabras provocaron el enfado entre la parroquia colchonera y en Vallecas, ya que justo coincidía con un derbi entre ambos esa jornada en el estadio vallecano. Guti puso de ejemplo un derbi madrileño y eso no ha sentado bien entre los aficionados de uno y otro equipo, que pidieron a DAZN que despidan al ex futbolista como comentarista de los partidos de la Liga en sus retransmisiones. «Eso lo dice cualquier comentarista y estaría fuera al minuto siguiente», aseguró uno.

El que fuera canterano del Real Madrid es un apasionado de la música, como él mismo reconoció, y siempre que puede aprovecha para ir a un concierto junto a su mujer, Romina Belluscio, y amigos. Por el momento, no podrá volver a un concierto en su estadio, ya que el Santiago Bernabéu estará cerrado para este tipo de eventos hasta, como mínimo, el mes de abril.

El Real Madrid ha aplazado toda la agenda que tenía programada para los próximos meses tras las quejas de los vecinos de la zona por el ruido. Entre los conciertos agendados se encontraban el de Aitana, Dellafuente o Lola Índigo. La triunfita ya ha anunciado sus nuevas fechas para cantar en el Santiago Bernabéu, será el 27 y 28 de junio; mientras los otros dos artistas españoles todavía no han desvelado cuándo darán su concierto en el coliseo madridista tras aplazarse el que tenían programado en su actual gira.