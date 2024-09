Vinicius ha vuelto a estar en el ojo del huracán por sus protestas durante el choque que enfrentó al Real Madrid y al Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu y que acabó con victoria blanca (3-2). El jugador brasileño vio la tarjeta amarilla por protestar en la primera mitad y, al ser sustituido en los últimos minutos del encuentro, realizó una serie de aspavientos acompañados de risas de incredulidad cuando pasó al lado del cuarto árbitro que en ese momento mostraba los seis minutos de añadido.

Para Iturralde González, exárbitro de Primera División y actual colaborador radiofónico, Vinicius debió ser expulsado, ya que Muñiz Ruiz, colegiado del choque, «había colocado el listón de las tarjetas amarillas muy bajo». Según argumenta, «la acción de Vinicius hay que contextualizarla. Si desde el primer minuto el árbitro pone el nivel de protestas alto, si deja protestar y hacer gestos porque cree que puede controlar el partido hablando con el jugador, pues me parece bien que no se la saque», dijo en un primer momento.

«Pero una vez que tú ya has sacado tarjeta a Valverde, al propio Vinicius y a Modric por mucho menos de eso, se la tiene que mostrar. Lo importante de un árbitro es que se muestre consistente del minuto uno al noventa, no puedes poner el listón bajo para sacar la primera tarjeta y cuando te toca enseñar la segunda, subir el listón», argumentó Iturralde González, que lamentó que Vinicius no fuese expulsado, lo que habría supuesto que se perdiera el derbi del próximo domingo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid.

El brasileño fue uno de los futbolistas más destacados del encuentro a pesar de no marcar. En la primera jugada del partido, recibió el balón en la banda izquierda y, tras desbordar con facilidad a su defensa, sirvió el balón atrás para que Lucas Vázquez llegase y rematara con la izquierda el que fue el primer tanto del choque cuando tan solo se habían jugado 40 segundos. El carioca estuvo muy participativo durante el primer acto e incluso sirvió una gran asistencia a Mbappé que el galo no desaprovechó pero el asistente levantó la bandera e invalidó la jugada.

Vinicius recupera su nivel

La sociedad entre Vinicius y el crack de Bondy cada vez ofrece un rendimiento más alto y es que es indudable que ambos jugadores se entienden y se compenetran mejor a medida que se suceden los partidos y los entrenamientos. Además, Bellingham y Rodrygo no se quedan atrás y también están exhibiendo un gran nivel de juego, lo que permite que el Real Madrid haya recuperado la chispa y la eficacia de cara a la portería contraria.

Frente al Alavés consiguió marcar tres tantos en sus primeros tres disparos a puerta, una efectividad que se echaba en falta en Chamartín en esta temporada 24/25. Ahora, tras cinco victorias consecutivas, llega un reto que va a medir el nivel verdadero del equipo dirigido por Ancelotti, ya que el Metropolitano es el estadio donde encajó su última derrota (hace justo un año) y el Atlético de Madrid es el único rival al que no ganó en Liga la temporada pasada.