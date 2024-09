Sale a la luz lo que Luis García le dijo a Carlo Ancelotti al acabar el Real Madrid-Alavés

El Real Madrid ganó al Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu por 3-2, pero una de las imágenes del partido fue el encontronazo que tuvieron los dos entrenadores al final del encuentro. Luis García Plaza, técnico del Alavés, fue a pedir explicaciones a Carlo Ancelotti por algo que no tenía nada que ver el entrenador del Real Madrid.

Nada más acabar el partido, en cuanto pitó el colegiado el final del encuentro, Luis García Plaza fue a saludar a Carlo Ancelotti, pero lo hizo con un tono desafiante. El técnico del Alavés se quejó al del Real Madrid por algo que no tenía que ver el italiano. Lo que hizo Luis García fue recriminar a Ancelotti que Endrick no viera minutos antes la cartulina roja.

«Lo de Endrick es roja, teníamos que haber jugado los últimos 10 minutos contra 10, es roja y para eso está el VAR», dijo después en rueda de prensa Luis García. El técnico del Alavés, que llegó a coquetear con el empate en el Bernabéu tras meter dos goles en los últimos minutos, defendió que Endrick tenía que haber visto la roja por una falta a Santiago Mouriño.

Y fue eso precisamente lo que le dijo Luis García Plaza a Carlo Ancelotti en su tenso saludo tras acabar el partido. «¡Era expulsión, era expulsión!», gritó el técnico español como si Ancelotti fuera quien decidiera lo que es tarjeta roja o no. El momento fue tenso por momentos, con Luis Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid, intentando hablar con Luis García para que dejara de increpar a Ancelotti.

«Hemos opinado del asunto, pero sin ningún problema ni ningún enfrentamiento», dijo después Ancelotti en rueda de prensa sobre este saludo con Luis García, que negó también cualquier tipo de discusión con el italiano: «Carlo es un fenómeno. Él ha dicho que una amarilla no se la tenían que haber sacado y yo le he dicho que la roja era clara (la acción de Endrick). Igual alguna tarjeta amarilla al Madrid ha sido excesiva, pero la roja no tiene discusión».

Por su parte, Ancelotti en rueda de prensa explicó que su equipo se tiene que «acostumbrar» al nuevo «método» del arbitraje: «No nos hemos acostumbrado todavía. Justo o injusto hay que adaptarse a las nuevas reglas. Le dije que me parecían exageradas las seis amarillas».