La reflexión de Mourinho sobre Huijsen que recuerda a Ancelotti: «Que defienda bien y si es guapo, mejor»

José Mourinho ha dejado este domingo uno de sus mejores momentos en rueda de prensa desde que regresó al banquillo del Real Madrid para la presente temporada. El portugués se refirió a las cualidades de Dean Huijsen, que hizo un buen partido en defensa este domingo contra el Málaga en el Santiago Bernabéu.

Preguntado por la actuación del central, el entrenador luso recordó con su reflexión aquella icónica frase de Carlo Ancelotti cuando definió a Nacho Fernández, ex capitán blanco, como un «central pesimista» que le gustaba. En esta ocasión, Mourinho habló de la belleza de Huijsen y su toque de balón, dejando claro que antes de eso prefiere que el malagueño sea contundente atrás.

«No quiero compararlo con el año pasado. Me lo he encontrado al inicio de la pretemporada, jugando estos amistosos. Hablamos porque, para mí, un central me gusta que tenga calidad con balón, que construya atrás, que pueda hacer pases entre líneas, pero lo más importante es su contundencia y su seguridad. Su capacidad para ganar duelos y dar confianza», afirmó en primer lugar.

«Tenemos que tener dos hombres atrás. Ha evolucionado bastante en poco tiempo. Tengo que ver el partido mejor. Ha fallado en un pase entre líneas, pero luego ha estado dominador. Me gustan los centrales que defienden bien. Si luego pueden ser guapos y guapos con balón, perfecto, pero primero defender. Está creciendo. El compañero de al lado también ayudó», añadió Mourinho.

El portugués ha convertido a Huijsen en el protagonista de una de sus primeras reflexiones que se recuerdan con el paso del tiempo, algo que siempre le ha caracterizado como entrenador, tanto en el Real Madrid como en el resto de sus experiencias.

Mourinho ya apostó por el malagueño en su etapa en la Roma cuando éste apenas era adulto y este curso, de momento, lleva tres titularidades en Liga de tres posibles con el Real Madrid. El jugador va hacia arriba en cuanto a rendimiento, sintiéndose importante tras la decepcionante temporada de su debut.