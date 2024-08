La redes sociales de Mbappé sufren un hackeo: «Cristiano es…»

En la madrugada de este miércoles al jueves, Kylian Mbappé sufrió un inesperado hackeo en sus redes sociales, más en concreto en la red sociales ‘X’ (antiguo Twitter), donde varios mensajes fueron enviados desde la cuenta del futbolista del Real Madrid donde no tardaron en viralizarse en esta misma plataforma.

Tuits como «Fuck Israel», «Manchester is red» o «Mi próxima celebración» acompañado de un meme, fueron vistos en la cuenta de ‘X’ de Kylian Mbappé en la madrugada del miércoles al jueves. Después, el servicio técnico de la red social pudo solucionar los problemas en la cuenta del futbolista francés del Real Madrid. También apareció un mensaje alabando a Cristiano Ronaldo: «Es el mejor jugador de la historia».

Pese a producirse en la madrugada en España, multitud de cuentas se hicieron eco de este suceso en el que Kylian Mbappé sufrió este hackeo en sus redes sociales. La mayoría de los usuarios se lo tomaron a broma, aunque al ex futbolista del Paris Saint-Germain no parece que le hiciera tanta. Después, todo quedó en un susto y la actividad de su cuenta en ‘X’ quedó completamente restablecida y arreglada, siendo el tuit de la victoria en la Supercopa de Europa su última publicación en esta red social.

Le han hackeado la cuenta a Mbappe, estoy llorando de la risa en serio 😭😭 pic.twitter.com/Fqma4kjzp0 — gam (@mbapadre) August 29, 2024

Mbappé jugará ante Las Palmas

Todo ello ocurrió en la previa al partido del Real Madrid ante Las Palmas de este jueves en Gran Canaria. El conjunto blanco se enfrenta al equipo insular en la tercera jornada de Liga y lo hará con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos para seguir la estela del Barcelona, que ha comenzado la temporada con nueve puntos de nueve posibles.

El delantero francés será titular por cuarto partido consecutivo y con el deseo de anotar su primer gol en el campeonato doméstico. En la rueda de prensa previa al partido, Carlo Ancelotti mostró su tranquilidad ante la ausencia de gol del francés en los dos primeros encuentros ligueros. «Está progresando muy bien. Es muy humilde y me parece que se está adaptando muy bien. No ha marcado en dos semanas, por lo que no nos debemos preocupar. Tiene ganas de marcar en el próximo partido, al igual que Vinicius», dijo el técnico italiano.