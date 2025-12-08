La lesión de Militao es la gota que colma el vaso en defensa para un Real Madrid al que todo le sale mal y, lo peor, es que parece que todavía no han tocado fondo. La lesión de Militao es un contratiempo más. El brasileño estará varios meses apartado de los terrenos de juego y el equipo dirigido, de momento, por Xabi Alonso tiene un serio problema en defensa.

El Real Madrid tiene en estos momentos a seis jugadores en la enfermería y todos ellos son zagueros. Además, todos ellos, salvo Huijsen, tienen complicado estar a disposición del técnico antes de que acabe 2025. El internacional español está descartado para el duelo contra el Manchester City por una lesión muscular, pero sí se espera que vuelva a jugar antes de que acabe este año.

Por otro lado, Carvajal lo va a intentar, pero tiene casi imposible lograr el reto de tener minutos en la Copa del Rey o frente al Sevilla. De hecho, tiene complicado llegar a la Supercopa de España, que se jugará en enero. Tampoco estará disponible para este torneo Trent Alexander-Arnold, que se lesionó en Bilbao y regresará en febrero.

Yendo a los centrales, Militao ha sido el último en caer y se une a Huijsen y a un Alaba al que ni está ni se le empieza a esperar. El físico del austriaco no aguanta más de un partido. De hecho, desde que se lesionó contra el Getafe en octubre, no ha vuelto a jugar ni un solo minuto.

En cuanto a los laterales izquierdos, la situación es dramática. Mendy está, otra vez, lesionado y no volverá a jugar en este 2025. Además, de cara al partido contra el Alavés del próximo fin de semana, tampoco estarán disponibles Fran García y Álvaro Carreras, ambos sancionados. De hecho, el gallego es posible que sea castigado con dos partidos, por lo que tampoco estaría contra el Sevilla.

Valverde y Camavinga, laterales de emergencia

Con esta situación, Xabi Alonso, mientras siga siendo entrenador del Real Madrid, debe cruzar los dedos para que el físico de Asencio y Rüdiger no tenga ningún percance. Además, Valverde será lateral derecho ante el Manchester City y frente al Alavés, donde Camavinga también apunta al costado izquierdo, ya que no hay más soluciones. La situación es muy complicada y el Real Madrid lo sabe.