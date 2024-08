Real Madrid - Valladolid, en directo hoy: partido de la Liga EA Sports en vivo.

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Valladolid para disputar el partido que corresponde a la jornada 2 de la Liga EA Sports. El cuadro blanco buscará sumar los tres primeros puntos del curso después de haber comenzado con un empate frente al Mallorca. Los de Carlo Ancelotti tendrán que afrontar una dura semana, ya que el jueves vuelven a jugar y se enfrentarán a la Unión Deportiva Las Palmas. En la web de DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Real Madrid – Valladolid.

Real Madrid – Valladolid, en directo

Tras el pinchazo

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti pinchó el pasado fin de semana contra el Mallorca, choque en el que no pasó del 1-1. Rodrygo adelantó al Real Madrid en Son Moix y Muriqi puso la igualada en el segundo tiempo. Mbappé, Vinicius y Bellingham no pudieron romper la muralla balear y se tuvieron que conformar con un puntito. Ahora tendrán que medirse al Real Valladolid sin Jude Bellingham, que está lesionado y se perderá el próximo mes de competición. El cuadro pucelano, un recién ascendido, viene con la moral alta, ya que lograron imponerse por 1-0 al Espanyol en el José Zorrilla gracias al solitario tanto de Raúl Moro. Volviendo a los de Concha Espina, los tres puntos son vitales, ya que son conscientes de que el Barcelona ha ganado sus dos partidos y no quieren distanciarse tan pronto de los de Hansi Flick.

Mbappé

El gran nombre del día es Kylian Mbappé, que ya ha jugado dos partidos oficiales con el Real Madrid, pero ambos lejos del Santiago Bernabéu. El francés debutará en Chamartín delante de unos aficionados que están locos por ver al astro galo en directo, por lo que habrá una entrada y un lleno absoluto para ver este choque en el que los de Carlo Ancelotti se miden al Valladolid.

Partidazo en el Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la web de DIARIO MADRIDISTA, donde narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Real Madrid – Valladolid correspondiente a la jornada 2 de la Liga EA Sports. Ambos equipos protagonizarán un auténtico partidazo sobre el césped del Santiago Bernabéu con un Kylian Mbappé que quiere estrenarse por todo lo alto delante de la hinchada madridista y con el cuadro pucelano queriendo dar la campanada.