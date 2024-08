Oportunidad para Fran García

Fran García será titular ante el Valladolid. El canterano tendrá la oportunidad de formar en el lateral izquierdo en el debut del Real Madrid esta temporada en el Santiago Bernabéu. La sanción de Mendy, que vio la roja directa ante el Mallorca el pasado fin de semana en el debut liguero de los madridistas, le abre de par en par las puertas de la titularidad en el lateral izquierdo madridista.

El de Bolaños de Calatrava debe aprovechar todas las oportunidades que tenga, ya que sabe que Ancelotti siempre apostará por Mendy cuando esté disponible. Por lo tanto, Fran García debe demostrar en cada encuentro que juegue que puede tener más minutos en el conjunto blanco, aunque es plenamente consciente de que su situación es tremendamente complicada, ya que el galo es clave para el italiano.

Fran García, que no estuvo tan lejos de ir con España a la Eurocopa que el combinado nacional ganó el pasado mes de julio en Alemania, ha tenido un verano muy completo. Llegó a Valdebebas al inicio de la pretemporada en un estado de forma óptimo y durante la gira por Estados Unidos pudo jugar los cuatro partidos que disputaron los blancos, aunque no supo aprovechar la ausencia de un Mendy que se incorporó más tarde al trabajo al haber disputado el torneo continental con Francia. Mostró carencias y dejó dudas.

Fran García la pasada temporada participó en 31 partidos y dio seis asistencias. Unos números notables que se vieron empañados con algunos errores, como por ejemplo los que hizo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano en el único partido que los blancos perdieron en el pasado campeonato de Liga.

La situación de Fran García en el Real Madrid no es sencilla. Tras brillar en el Rayo Vallecano en las tres temporadas que estuvo, se ganó su regreso al Bernabéu, pero es perfectamente consciente de que su futuro no está ni mucho menos asegurado a pesar de tener contrato hasta 2027 con el conjunto blanco. Este verano no se va a mover, pero el próximo curso, si finalmente los madridistas terminan logrando la contratación de Davies, será el principal candidato a hacer las maletas.

Por todo esto, Fran García debe aprovechar cada oportunidad que tenga esta temporada con el objetivo de cambiar su situación. Si el canterano es capaz de demostrar que Mendy puede tener un sustituto de garantías, teniendo en cuenta que el deseo de Ancelotti y del club en estos momentos es renovar al francés, podría cambiar la idea de intentar fichar a Davies y mantener tal y como está el costado izquierdo.

A sus 25 años, Fran García sabe que debe mejorar aspectos defensivos, aunque ofensivamente es un jugador tremendamente eficaz. Su velocidad y precisión a la hora de centrar balones le convierten en un auténtico puñal por el costado izquierdo, aunque tiene aspectos que mejorar para ganarse la confianza del italiano.

La Premier sigue a Fran García

Fran García seguirá, como mínimo, un año más en el Real Madrid, aunque tal y como desveló OKDIARIO el pasado 4 de julio tiene novias en la Premier. Especialmente, le sigue Bournemouth, cuyo entrenador es Andoni Iraola. El técnico vasco conoce a la perfección al madridista, al que ya tuvo cuando era técnico del Rayo Vallecano y donde mostró su mejor nivel. Sus prestaciones fueron tan altas que provocaron que el conjunto blanco le recomprase.