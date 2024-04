El Real Madrid sólo piensa en el Mallorca: “Hay que ganar para atar la Liga”

No queda otra y, posiblemente, es lo correcto. El único pensamiento que tiene el Real Madrid en su cabeza es el Mallorca No hay nada más para Ancelotti, su cuerpo técnico y sus jugadores. O, por lo menos, tratan de que sólo sea así. No es sencillo, pero sí es el deber de todo ellos.

«Todos tenemos la cabeza puesta en el Mallorca. No se contempla otra opción. El Manchester City queda apartado del radar. Tenemos que tener máxima concentración para seguir atando la Liga», aseguran en el vestuario del Real Madrid. Hay que repetir que no es sencillo, ya que a cualquier madridista que se le pregunte no duda imaginarse ya en el próximo miércoles, donde los blancos tendrán que buscar una gesta para acceder a las semifinales, pero dentro de la caseta madridista lo tienen claro.

El Real Madrid viajará a Palma el sábado con las cosas muy claras. Al igual que están entrenando desde este jueves en Valdebebas. Sólo se debe pensar en el Mallorca y los madridistas tratarán de ganar al equipo bermellón, que llega a esta cita dolido tras perder el pasado sábado la final de la Copa del Rey contra el Athletic, pero con la necesidad de sumar cuanto antes los puntos que le permitan certificar una temporada más su permanencia en Primera.

Pero volviendo al Real Madrid, los blancos saben que el Manchester City no les puede hacer flaquear en la Liga. Cuando quedan ocho jornadas por disputarse, es decir, cuando hay 24 puntos en juego, los madridistas aventajan en ocho al Barcelona, el que ya se puede decir que será su único perseguidor hasta final de curso. El Girona se mantiene a 10 unidades de los madridistas. Por ello, los de Ancelotti quieren mantener esta ventaja, sino ampliarla, para no poner en riesgo un alirón que parece madridista. Ganar las dos próximas jornadas, ante el Mallorca y el Barcelona, significaría dar, prácticamente, el golpe definitivo al campeonato.

Todos sanos y pocas pruebas

¿Habrá novedades ante el Mallorca en el once titular del Real Madrid? Las habrá. ¿Carlo Ancelotti apostará por una gran revolución? No sucederá de ninguna de las maneras. Es decir, es probable que contra los baleares jugadores como Carvajal, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde y, posiblemente, Rodrygo, se tomen un respiro. Pero, sin embargo, otros como Bellingham o Vinicius, que han jugado muy poco en el último mes por diferentes sanciones, apuntan a titulares. De hecho, especialmente el inglés, necesita tener minutos para recuperar un ritmo competitivo que ha mermado en las últimas semanas.

También tendrá un partido especial Eder Militao, que, si todo va bien, será titular ante el Mallorca para vivir lo que se puede calificar como un examen. Si el brasileño, que tiene muy buenas sensaciones, rinde a un gran nivel, tendrá muchas opciones de comenzar de inicio el próximo miércoles ante el Manchester City en el Etihad Stadium.

El partido de Militao

Militao se encuentra al cien por cien. Las sensaciones que tiene tras su grave lesión de rodilla son muy positivas. Por ello, el brasileño está preparado para formar de inicio ante el Mallorca y, aunque no juegue los 90 minutos, la idea es que empiece de inicio y dispute, como mínimo, una hora de partido.

La pareja de centrales frente al conjunto dirigido por Javier Aguirre se espera que sea la formada por Nacho y Militao, mientras que Rüdiger, vital para el duelo contra el Manchester City, se tomará un merecido descanso. La idea es que llegue al cien por cien para el duelo contra los ingleses, donde tendrá de nuevo la complicada papeleta de frenar a Haaland. Ya lo ha hecho dos veces y lo quiere repetir en una tercera ocasión.

El Real Madrid prefiere jugar

Las horas después de la ida de los cuartos de final de la Champions que enfrentaron en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Manchester City se pueden definir como «agridulces». Esta es la sensación que se recataba del vestuario madridista justo después de terminar el encuentro y en los días siguientes.

El Real Madrid firmó una hora de partido tremenda. Espectacular. Los blancos fueron mejores que el Manchester City. Superaron al vigente campeón de Europa e hicieron méritos para lograr una renta mayor. Pero pasada la hora de encuentro, llegó el bajón físico provocado por la fata de ritmo competitivo.

Desde el vestuario del Real Madrid explican que una de las sensaciones que tienen es que nueve días sin competir son demasiados. «No es la mejor receta a estar alturas de la temporada», explican. Una reflexión que hizo Fede Valverde ante los medios a la conclusión de encuentro y que ha confirmado el propio Antonio Pintus, el jefe de físico de los madridistas.