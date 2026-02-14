Real Madrid-Real Sociedad: un partido para enamorarse

Este 14 de febrero el Real Madrid se quiere enamorar en el duelo que medirá a los de Álvaro Arbeloa con la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu (21:00 horas). Los blancos quieren enamorarse y enamorar a una afición cansada de sinsabores en los últimos tiempos y ansiosa de ver por fin una buena versión de su equipo, algo que esta temporada ha pasado a cuentagotas.

El Real Madrid se mide a una Real Sociedad lanzada, siendo plenamente consciente de que, de sumar los tres puntos, tendrá el honor de dormir líder tanto en la noche del sábado al domingo como en la del domingo al lunes, ya que el Barcelona, tocado tras ser superado y goleado por el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, no juega hasta el lunes ante el Girona en Montilivi. Por lo tanto, los de Arbeloa saben que deben meter presión.

Al mismo tiempo, tienen claro que empieza un tramo de temporada muy importante. Los próximos 12 días serán determinantes para el devenir de los blancos. Los de Arbeloa afrontan un partido complicado contra los donostiarras en el estadio Santiago Bernabéu. Desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, los donostiarras han jugado nueve partidos, han ganado ocho encuentros y solo han empatado uno: el último, la ida de la semifinal de Copa del Rey contra el Athletic, que se celebró en San Mamés.

El martes, el Real Madrid deberá jugar la ida del playoff de la Champions contra el Benfica, donde hace dos semanas perdió 4-2 en la última jornada de la fase liga de la máxima competición continental. Después, deberá viajar a Pamplona para medirse a Osasuna en El Sadar, mientras que el miércoles 25 jugará la vuelta de la eliminatoria continental contra los lusos.

El Real Madrid se juega muchas opciones de la temporada en estos cuatro partidos, puesto que los blancos buscarán sumar seis puntos clave en la Liga para, como mínimo, mantener la persecución al Barcelona, mientras que en la Champions los madridistas buscan meterse en octavos.

Vinicius vuelve a escena

Tras ser baja por sanción contra el Valencia el pasado fin de semana, Vinicius volverá a ser titular en el ataque madridista junto a Mbappé y, en principio, Brahim Díaz, que apunta a ser la gran novedad de la alineación madridista para este encuentro.

Por otro lado, también hay que destacar que Trent Alexander-Arnold tiene muchas opciones de ser titular en el lateral derecho. El resto del equipo apunta a ser el esperado, con pequeñas dudas, como la presencia o no de Antonio Rüdiger en el centro de la zaga.

Una Real lanzada

La Real Sociedad supondrá un difícil examen para el Real Madrid, ya que llegará al Bernabéu con la moral de haber vencido (0-1) en San Mamés al Athletic en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, un resultado que sitúa al equipo donostiarra en el mejor momento de la temporada.

Tras dejar atrás los fantasmas del descenso de la mano de su nuevo técnico, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, el equipo txuri urdin se encuentra a dos puntos de los puestos europeos. Aunque sumar en Chamartín será una labor ardua, los imposibles no existen para la Real con el entrenador de New jersey, con el que ya encadena nueve partidos sin conocer la derrota.

El conjunto vasco llega tras un mes de mucho desgaste mental y físico por la carga de partidos y no contará con una semana ‘limpia’ hasta después del choque del Bernabéu. Por ello, será posible ver algunas rotaciones respecto al once que ganó en Bilbao, ya que Zubeldia volverá al eje de la zaga junto a Jon Martín, y Aihen podría regresar al lateral en detrimento de Sergio Gómez.

En el centro del campo, Yangel Herrera gana enteros para salir de inicio tras acumular minutos en los últimos dos partidos y arriba Guedes está entre algodones tras acabar fatigado el choque copero. El luso ha entrado en una lista de convocados en la que también está Marrero, pero Barrenetxea, Kubo, Zakharyan y Rupérez se quedan fuera por lesión, y Brais Méndez por sanción. En la zona ofensiva, Óskarsson o Wesley podrían tener su oportunidad para dar descanso al mencionado Guedes y a Oyarzabal.

Real Madrid – Real Sociedad: posibles onces