El Real Madrid niega cualquier interés para fichar a Enzo Fernández

El Real Madrid ha salido al paso de las informaciones de un posible interés por Enzo Fernández. Después de las declaraciones de Javier Pastore, agente del jugador, diciendo que ambos «nos gustamos», el club blanco ha negado en un comunicado cualquier interés para acometer el fichaje del centrocampista del Chelsea. «El club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación», afirman.

«Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación», comienza diciendo el escrito publicado por el club blanco en su web.

Desde la entidad que preside Florentino Pérez muestran su «máximo respeto» tanto por Enzo como por el Chelsea, con el que mantienen una gran relación: «El Real Madrid desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional».

«Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad», añade.

En última instancia, «el Real Madrid lamenta que, pese a la claridad de los hechos y a la inexistencia de actuación alguna por parte del club, continúen difundiéndose informaciones que no se corresponden con la realidad y que únicamente contribuyen a generar confusión entre los aficionados y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas».

El centrocampista ha dejado claro en una entrevista reciente que le encantaría vivir en Madrid y en OKDIARIO hemos venido informando que el jugador se ha ofrecido hasta en dos ocasiones al club blanco, pero desde el Real Madrid aseguran que no tienen intención de hacer esa operación. Principalmente, porque el Chelsea pide 120 millones de libras, que al cambio son unos 140 millones de euros.