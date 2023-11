Real Madrid – Nápoles: a la Champions en su punto

El Real Madrid recibe al Nápoles en el estadio Santiago Bernabéu (21:00 horas) en una noche donde los blancos llegan con el trabajo hecho, tras sellar en la anterior jornada la clasificación para los octavos de final, pero con la intención de lograr, como mínimo, el punto que necesitan para asegurarse la primera posición. No obstante, la máxima competición de clubes hace acto de presencia, el himno de los himnos suena antes de que el balón eche a rodar y los de Carlo Ancelotti no se plantean otra cosa que no sea sumar los tres puntos.

La tranquilidad que da el haber hecho el trabajo con tiempo -le sobran dos partidos- se valora muy positivamente en Valdebebas. Para Ancelotti ha sido muy importante estos resultados, ya que permiten encarar el tramo final de la Champions con mucha tranquilidad. Teniendo en cuenta las exigencias de un calendario de locos donde los futbolistas juegan sin descanso, poder quitarse presión siempre es de agradecer. No obstante, el Real Madrid en su competición favorita siempre sale a ganar.

El Real Madrid llega a este partido dolido por las bajas, el último en sumarse a la lista de caídos ha sido Modric, aunque no parece grave, pero en un gran momento y con la demostración de que la plantilla que siempre ha defendido Ancelotti tiene mimbres de sobra para hacer grandes cosas a pesar de las lesiones que puedan tener.

«Hablar mucho de los problemas que tenemos con los lesionados es faltar al respeto a los que van a jugar y a los que están. Lo están haciendo muy bien. Tenemos que pensar en lo que tenemos y están aportando como nunca se esperaba. Si estamos al nivel con todos estos problemas significa, aunque vosotros no lo creíais, que esta plantilla es muy buena», aseguró ante los periodistas.

Ceballos apunta al once

La principal novedad de la alineación del Real Madrid para este duelo puede ser la presencia de Dani Ceballos en el once titular. Sin Modric y con las bajas de Camavinga y Tchouaméni, el de utrerano, que ya jugó unos minutos ante el Cádiz el pasado domingo. Esta temporada suma 93 minutos y todavía no ha sido titular.

Tanto en la defensa como en la delantera puede haber cambios. Atrás, Alaba podría dar descanso a Rüdiger y Fran García a Mendy, mientras que arriba no se puede descartar que Brahim juegue por delante de Joselu. En el centro, lo normal es que Ancelotti repita con el doble pivote formado por Valverde y Kroos.

Los italianos buscan los octavos

El actual campeón de la Serie A necesita dar un golpe en la mesa para olvidar la irregularidad en la que está inmerso en las últimas semanas -dos triunfos en cuatro partidos-, en su salida más difícil hasta ahora en Europa. Además, con 7 puntos en el Grupo C, necesita ganar para certificar antes de la última jornada los octavos de final, en un feudo madridista en el que nunca ha vencido, con dos derrotas previas (3-1 en 2017 y 2-0 en 1987, con Maradona en el equipo).

Sin embargo, además del impulso moral que supone el nuevo entrenador, los azzurri, a ocho puntos del líder en Italia, visitan el Bernabéu con algo más de confianza gracias al triunfo (1-2) frente al Atalanta este fin de semana. Mazzarri no podrá contar con los lesionados Lindstrom, Mário Rui y Olivera.

Real Madrid – Nápoles: posibles alineaciones