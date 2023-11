Ancelotti: «No creíais en esta plantilla, pero es muy buena»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Nápoles. Los blancos llegan a este duelo con la clasificación para los octavos de final asegurada. El italiano no recuperará a ninguno de los lesionados y perderá a Luka Modric.

«Tenemos otra oportunidad mañana para terminar primeros. Las estadísticas individuales son tora cosa. Estar a la altura de Muñoz es increíble», comenzó Ancelotti la rueda de prensa.

Ancelotti no quiso poner excusas por las lesiones: «Habla mucho de los jugadores lesionados, me parece faltar el respeto a los que están, que lo hacen muy bien. No hay que pensar en los que no tenemos, sino en los que tenemos, que aportan como no se esperaba. No creíais en esta plantilla, pero es muy buena».

Al ser preguntado si quiere estar tantos años como Simeone, fue claro: «No lo sé. Lo de Simeone es un caso especial. La vida de un entrenador es más corta. Enhorabuena al Cholo que lo ha logrado».

No quiso hablar de su futuro, pero sí hizo reír a todos los presentes cuando dijo que Carvajal tenía razón al decir que hay que renovarle: «Yo he pedido la suya hasta 2030. Le doy las gracias, es un ejemplo de seriedad».

Sobre Xavi, no quiso darle consejos: «Tiene experiencia para manejar bien todo esto. Es más joven que yo, pero conoce muy bien el ambiente y tiene todos los recursos para manejar bien la situación».

«Habéis hablado mucho de que la cantera no juega, pero ahora hay que aprovecharla. Han aportado lo poco que han jugado. Tengo mucha confianza en ellos. El trabajo de Raúl es fantástico, porque los jugadores llegan listos. Tienen que jugar los que lo han hecho menos, pero estoy tranquilo porque los canteranos están preparados», comentó a la hora de ser cuestionado por los canteranos.

«Bellingham es muy profesional y serio. Es un fantástico jugador que se puede adaptar en cualquier país», explicó sobre el inglés. «Tengo mucho cariño por todos los equipos en los que he podido trabajar y no quiero faltar el respeto a nadie eligiendo una clasificación, pero tengo algo especial con el Milan y con el Real Madrid, porque es el club más grande del mundo», explicó.

Por último, habló de la situación de la portería: «Lunin no va a pensar que es su último partido porque cuando vuelva Kepa va a competir la posición con él. Esto es lo que se ha ganado. Habrá competencia y es bueno».