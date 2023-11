Luka Modric será sometido a pruebas médicas el martes por la mañana para conocer el alcance exacto de la dolencia que sufrió en la parte posterior del muslo izquierdo en el duelo que enfrentó a Cádiz y Real Madrid. Los servicios médicos del conjunto blanco le han vuelto a explorar en Valdebebas, pero quieren esperar unas horas más para confirmar que no hay lesión. No obstante, en el club siguen siendo optimistas, aunque vistos los precedentes de las últimas semanas quieren confirmar que no hay lesión.

Las alarmas se encendieron en el minuto 69 del encuentro. Modric tuvo que pedir el cambio al sufrir unas molestias en la parte posterior de su pierna derecha. Se marchó por su propio pie, pero con claros gestos de molestia. Al llegar al banquillo fue atendido por los servicios médicos del conjunto blanco, que le aplicaron hielo en la zona.

Por otro lado, Brahim Díaz se encuentra mejor de los problemas estomacales que le llevaron a ser baja de última hora en el duelo contra el Cádiz. Eso sí, todavía está débil, ya que antes del duelo vomitó y se sintió mareado. Tras ser examinado los doctores, se fue a su casa a descansar. Se espera que el martes se entrene con el grupo.

Por otro lado, Kepa, que apunta al duelo contra el Granada, ha trabajado en el césped en solitario y en el gimnasio. El resto de los lesionados continúan con sus respectivos planes para recuperarse lo antes posible. Courtois, Camavinga, Militao, Tchouaméi, Vinicius y Arda Güler siguen en la enfermería.

El resto de los titulares ante el Cádiz se entrenaron a menor ritmo en Valdebebas con la vista puesta en el duelo que enfrentará el miércoles a los blancos con el Nápoles en el Santiago Bernabéu. Los de Ancelotti, clasificados para octavos de final, buscan puntuar para asegurar también la primera posición.