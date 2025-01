Real Madrid – Mallorca | obligación contra ilusión

Obligación contra ilusión. Así se puede resumir la semifinal de la Supercopa de España que enfrenta a Real Madrid y Mallorca (20:00 horas) en Yeda, Arabia Saudí. Los blancos no se pueden plantear otra cosa que estar en la final que se celebrará el próximo domingo, mientras que los baleares competirán desde la tranquilidad que les da el saber que la presión la tiene el rival.

El Real Madrid llega a esta cita en un gran momento. Líder y encontrando poco a poco su mejor nivel. Tras un inicio de temporada turbulento, marcado por el gran número de lesiones que tuvo que soportar la plantilla dirigida por Carlo Ancelotti, en el último tramo de 2024 y en este inicio de 2025 han empezado a levantar el vuelo con la ilusión de seguir sumando títulos a las vitrinas. De momento, este curso ya han conseguido dos entorchados -Supercopa de Europa e Intercontinental-, mientras que siguen aspirando a cinco competiciones más.

El Real Madrid busca en Yeda su título número 14 y defender la corona conquistada el pasado año frente al Barcelona en Riad. Los blancos son favoritos tanto en las semifinales como, posiblemente, en la que sería una hipotética final si son capaces de superar al conjunto balear en un encuentro que será tremendamente complicado para los madridistas.

Tres millones en juego

El Real Madrid se ha asegurado por jugar esta Supercopa de España una cantidad cercana a los siete millones de euros, mientras que el Barcelona rozará los seis kilos. El Athletic por su parte, ganará 1,5 millones de euros. El Mallorca recibe 850.000 euros por jugar, por lo que sumando los 400.000 euros cedidos por blancos y azulgranas supera el millón de euros. A esto hay que añadir el millón que se llevarán los que ganen las semifinales y los dos que se llevará el ganador.

Ancelotti saldrá con todo

Por otro lado, en cuanto al once, no tiene sorpresas. Ancelotti apostará por Mendy como lateral izquierdo, mientras que en el centro del campo lo normal es que Camavinga sea titular en el centro del campo, aunque no se puede descartar a Ceballos. El tridente ofensivo será el formado por Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

La ilusión balear

A pesar de tener las quinielas en contra, el Mallorca afronta la tercera Supercopa de su historia con el ánimo reforzado a la vista del buen rendimiento en la Liga, donde es sexto, en puestos europeos, a seis puntos de los de ‘Champions’.

A pesar de una primera vuelta inmaculada, la eliminación copera frente al Pontevedra (3-0) en el estreno del año ha caído como un jarro de agua fría para un equipo que afronta el torneo a cuatro sin la presión por levantar el título, que sería el segundo tras el conquistado en 1998, pero con la máxima ilusión por ejercer de revelación tras ser subcampeón en la Copa del Rey.

El técnico, Jagoba Arrasate, tiene a toda la plantilla disponible, salvo la duda del centrocampista portugués Samú Costa, quien se ha recuperado milagrosamente de una lesión en el sóleo para entrar en la convocatoria, pero todavía está por ver si tendrá minutos en Yeda.

Con el precedente del primer choque liguero, en el que empataron a uno en Son Moix con un solo delantero, en esta ocasión se espera que el kosovar Muriqi y el canadiense Larin formen dupla arriba en un presumible 4-4-2 con Sergi Darder y Dani Rodríguez en los costados.

La consigna de Arrasate es no encerrarse atrás, tratar de tener el balón y mantener la solidez defensiva, una de sus señas de identidad, para contrarrestar las acometidas de las estrellas puntas madridistas.

Real Madrid-Mallorca: posibles onces